O vento forte que sopra na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, impulsionou Fabinho, do Cidadania, à eleição da prefeitura de Iguaba Grande com vitória esmagadora: 95,09% dos votos válidos, o maior percentual de votação no estado e o segundo maior do país no primeiro turno das eleições. Com a conquista de 21.274 votos, Fabinho, que é policial militar, pretende focar em segurança, infraestrutura e políticas públicas de impacto. Nascido em Iguaba e de uma família com fortes raízes no município, foi chefe de gabinete do atual prefeito e se destacou por contribuir na criação de programas como o Proeis, que ampliou a segurança local, e a Patrulha Maria da Penha, voltada para a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica.

Direitos humanos para a população de rua

Centro de Direitos Humanos fará convênio com a Defensoria PúblicaReprodução

O deputado federal Reimont (PT-RJ), coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da População de Rua na Câmara dos Deputados, e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, se reuniram para tratar do primeiro Centro de Defesa de Direitos Humanos no Rio. O local terá banheiros, lavanderias e área de acolhimento e contará com psicólogos e assistentes sociais. Além disso, haverá orientações sobre como acessar direitos e exercer a cidadania.

Falta de vagas em creches do município lidera reclamações

A Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, presidida pela vereadora Thais Ferreira (PSOL), recebeu em setembro 30 denúncias. A falta de vagas em creches do município ficou em primeiro lugar no ranking das reclamações.

Câmara de Vereadores do Rio cria Disque Autismo

Lei aprovada pela Câmara de Vereadores cria o Disque Autismo para receber denúncias de maus-tratos e descumprimento dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. As informações, anônimas, serão realizadas por aplicativos para celulares desenvolvidos pela Prefeitura.

PICADINHO

O Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, recebeu a certificação UTI Top Performer 2024, sendo o único hospital público em Niterói a ganhar o título.



Panmela Castro realiza a performance participativa "Ruptura", na exposição "Ideias radicais sobre o amor". Até 24 de novembro no Museu de Arte do Rio.



Campanha "Depressão não é Birra", sobre a depressão em crianças e adolescentes, poderá ser criada no Rio com divulgação de sintomas e tratamentos.