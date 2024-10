Publicado 12/10/2024 05:00

O prefeito Eduardo Paes tornou pública a intenção de estimular que os imóveis abandonados na maior via expressa da cidade, a Avenida Brasil, passem por revitalização. Inclusive ele defendeu estimular a implantação de supermercados na região. O professor Mauro Osório, um estudioso do Rio, achou boa a ideia e sugeriu mais um caminho: "Por que não procurar atrair também atividades industriais não poluentes? A cidade do Rio ainda tem mais de cem mil empregos na indústria de transformação com um salário médio bem mais alto do que o existente no comércio". O argumento de Osório é que o comércio prospera quando pode contar com a renda local enquanto a indústria pode gerar renda externa de sua base física.

Orla da Praia de Botafogo brilha em LED

Botafogo integra programa de modernização de iluminação do Rio - Divulgação

Botafogo integra programa de modernização de iluminação do RioDivulgação

A orla de Botafogo, um dos pontos turísticos mais conhecidos da Zona Sul do Rio, está iluminada com luzes de LED após modernização da iluminação pública pela Rioluz. Os 18 novos postes, cada um equipado com oito projetores e uma luminária, totalizando mais 162 pontos de luz, trazem mais segurança a pedestres, ciclistas e motoristas que circulam pelo local. As luminárias de LED foram escolhidas por serem mais sustentáveis e econômicas.

Passageiros ganham música clássica nas barcas

Como parte das comemorações dos 10 anos do Instituto CCR, até o dia 25 deste mês passageiros da estação Arariboia das Barcas, em Niterói, serão recebidos pela Companhia Bachiana Brasileira ao som de clássicos. As apresentações são de terça a sexta-feira, de 8h às 12h. O projeto passará por 17 cidades em 10 estados até o fim do ano, com 289 músicos tocando mais de 500 horas de música. Em novembro, será no Terminal Gentileza.

Rio pode ter aplicativo com banco de currículos

A Alerj aprovou, em 1ª discussão, projeto que cria aplicativo que facilita acessar vagas de trabalho, por meio de banco de currículos digital. A ferramenta vai conectar empresas e candidatos através do cadastramento dos documentos de forma rápida e acessível. Projeto segue para segunda votação.

PICADINHO

Niterói promoverá ações sobre o câncer de mama. Amanhã haverá Yoga na Praia, em Boa Viagem. Dia 26, uma caminhada na Praia de Icaraí e atividades de beleza e música, em São Domingos.



O instrumentista Facundo Estefanell fará show gratuito no Jardim Botânico do Rio em frente ao busto de Dom João. Amanhã, às 11h.



Projeto Ecoar lança curso de qualificação gratuito para artes marciais e lutas, “O Código Marcial”. Entre os professores, Kyra Gracie. Na Unirio.