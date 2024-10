Publicado 06/10/2024 05:00

A eleição no estado do Rio de Janeiro, que acontece neste domingo, teve uma redução no número de candidatos em relação ao pleito anterior. A Justiça Eleitoral fluminense recebeu 17.365 pedidos de registro, uma queda de 34,56%. Do total de candidaturas, 1.012 buscam reeleição, equivalente a 5,82%. Dessas, 940 são para vereador, 50 para prefeito e 22 para vice-prefeito. Na cidade do Rio, nove candidatos concorrem a vice-prefeito e prefeito, incluindo o atual, Eduardo Paes, que disputa a quarta eleição. As 51 cadeiras na Câmara Municipal são disputadas por 1.028 candidatos a vereador. Apesar de serem maioria no eleitorado, mulheres correspondem a apenas 34% das candidaturas, 14 declararam nome social e 45 são transgêneros.

Orçamento prevê déficit maior no Rio

Alerj analisa proposta orçamentária do governo para o ano que vem. - Pedro Teixeira/Agência O Dia

O Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei que trata do orçamento anual de 2025. O texto prevê déficit de R$ 14,6 bilhões, superando a previsão de R$ 13,8 bilhões. A receita líquida estimada ficou em R$ 107,52 bilhões e as despesas somam R$ 122,18 bilhões. A proposta será votada pela Comissão de Orçamento da Assembleia até 22 de outubro. A votação final da proposta deve acontecer até 12 de dezembro.

Penas maiores para rachas em lugares movimentados

O deputado federal Hugo Leal protocolou projeto de lei 3755/24 que aumenta a pena para quem disputa corridas clandestinas ou faz manobras arriscadas com automóveis em locais de grande movimento. Atualmente, o Código de Trânsito não diferencia a prática de acordo com o lugar. A proposta é uma punição maior, podendo chegar a 20 anos se houver vítima fatal, se o racha acontecer perto de escolas, hospitais e estações de transportes.

Convênio traz médicos mexicanos ao país

O Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas, que há 65 anos atua na qualificação médica e pesquisa tecnológica, realizou convênio com o Ministério da Educação do México para receber cerca de 30 médicos mexicanos em fase de especialização. Os profissionais, que atuam, principalmente, em cirurgia plástica, área de alta demanda no Brasil, ficarão no país em torno de 5 anos. As despesas serão custeadas pelo governo mexicano.

PICADINHO

Midrash Centro Cultural realiza, do dia 7 a 28, o ciclo Gastronomia Cinematográfica, com Filippo Pitanga e Carissa Vieira. Rua Corréa de Araújo, 220, Barra da Tijuca. Grátis.



A Associação de Comércio Exterior do Brasil realizará "Diálogos AEB: Sustentabilidade no Comércio Exterior" . Dia 10, às 9h30, na Av. General Justo, 307, Centro.



Os escritores Geovani Martins e José Falero participarão da mesa "Ecos da periferia: narrativas urbanas na literatura contemporânea", que será realizada dia 13, no Sesc Santa Rita, durante a 22ª Flip.