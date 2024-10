Publicado 03/10/2024 05:00

O final da campanha em Niterói não está sendo bom para Carlos Jordy (PL). Acusado de não ter ideias, Bruno Lessa (Podemos) denunciou o bolsonarista de plágio. "Evidentemente que nós compartilhamos das mesmas opiniões sobre algumas questões da cidade. Vir falar que estou copiando ele? Ele não é o dono da razão. Não é um formador de opinião, pelo contrário", respondeu Jordy. O atual prefeito da cidade, Axel Grael, bateu mais forte: "Jordy é um extremista. Negacionista da vacina, organizou manifestações na porta da minha casa na época da Covid. Era contra a vacinação, contra as máscaras, contra as medidas sanitárias. Depois de tantos anos como deputado, ele nunca fez nada por Niterói, nenhum projeto ou procurou a prefeitura para ajudar ou fazer uma parceria, muito menos no período da pandemia. Sempre esteve alheio aos acontecimentos e demonstra profundo desconhecimento da cidade, não apresenta propostas e fala coisas desconexas".

Lei prevê CPF como documento único

CPF já é o único documento de identificação em vários órgãos públicos. Reprodução

Após o STF votar pela aplicabilidade, o deputado Júlio Lopes se reuniu com o presidente Lula para apresentar a lei 14.534, que torna o CPF como o único número para registro geral do cidadão no SUS e na distribuição de remédios caros. Na saúde, apenas o documento será aceito nas transações entre entes da federação. Segundo o parlamentar, será o maior programa de desburocratização do país e fará com que todos os cidadãos tenham o mesmo tratamento, uma vez que serão identificados a partir de um número de nove dígitos, além de reduzir despesas. "O TCU admite que a medida acarretaria uma economia de R$ 20 bilhões, 10% do orçamento da saúde, que é de R$ 225 bilhões", explicou.

A frenética disputa em Nova Iguaçu

Até sexta-feira haverá guerra de pesquisas. Em Nova Iguaçu, pesquisa Ipec mostra Dudu Reina (PP) com 53% das intenções de voto. Esta subida na reta final, se confirmada nas urnas, pode levar a definição do pleito em primeiro turno a favor do candidato apoiado pelo prefeito Rogério Lisboa.

Dia das Crianças movimenta R$ 430 milhões no Rio

Levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises com 862 consumidores da Região Metropolitana do Rio revela que 64,3% dos entrevistados pretendem presentear no Dia das Crianças. Os brinquedos lideram com 51,4%, depois vêm roupas, com 27,8%, seguidas por calçados, com 5%. Segundo o Instituto, o gasto médio será de R$ 183,60, movimentando R$ 429,89 milhões. Lojas físicas são as preferidas de 69,8% dos consumidores.

PICADINHO

Arranco de Varsóvia canta Beth Carvalho hoje, às 19h, no Espaço Cultural BNDES. Avenida República do Chile, 100. Grátis.

O 1º Simpósio Brasileiro em Ciência da Sustentabilidade, com atividades como reciclagem interativa, acontece hoje na PUC-Rio, na Gávea.

A exposição coletiva "Tanto Mar", com curadoria de Shannon Botelho, segue até 5 de outubro no Centro Cultural Correios. Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.