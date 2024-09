Publicado 28/09/2024 05:00

Aumentou o número de casos de intolerância religiosa. Várias prefeituras e governos estaduais criaram coordenadorias de combate ao crime. Na cidade do Rio uma força-tarefa de advogados voluntários, com o auxílio da Prefeitura e da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), monitora os casos e dá assistência às vítimas. Segundo o coordenador executivo da Diversidade Religiosa do Município, Marcio de Jagun, os incidentes deste tipo dispararam no Rio. Para o vereador Átila Nunes, que teve a ideia da criação da Decradi, o maior desafio são os casos em que terreiros são expulsos de comunidades como o Complexo de Israel, por traficantes que se dizem evangélicos "a serviço do Senhor Jesus". Cinco advogados voluntários se revezam nas representações ao MP e ações na Justiça até mesmo em casos fora do estado. "Se esse quadro se agravar, é uma questão de tempo aparecer o primeiro caso de morte por razões de discriminação religiosa. E não é por falta de insistentes alertas de nossa parte", alerta o vereador.

Melhores condições de trabalho a entregadores de aplicativo

Projeto de Lei do deputado Guilherme Delaroli obriga empresas de aplicativos de delivery a instalarem pontos de apoio aos entregadores em locais de alta demanda de pedidos, com água potável, banheiro, refeitório, ambiente para descanso, além de pontos de energia para recarga de celular, wi-fi gratuito e estacionamento para moto e bicicleta. A proposta recebeu nove emendas e será avaliada novamente em comissões para votação.

Novas ideias contra fraudes virtuais

A luta contra fraudes ganha novas frentes. Está em discussão na Alerj a hipótese das empresas de sites de compras virtuais serem obrigadas a publicarem com destaque, no topo dos seus anúncios, avisos sugerindo que os consumidores consultem, antes das compras, a idoneidade das companhias. A iniciativa é da deputada Zeidan (PT).

Projeto propõe mais segurança para passageiras

A Câmara Municipal do Rio analisa projeto de lei do vereador Marcio Santos (PV) que propõe obrigatoriedade das empresas de transportes por aplicativos de mobilidade urbana de adicionar ferramenta para permitir passageiras optar por chamar motoristas do mesmo sexo.

Lalin Witch apresenta até segunda (30) a exposição "Oblívio: O limiar entre dádiva e jura", com obras inéditas, na Galeria Dobra. Rua Orestes, 28, Fábrica Bhering, Santo Cristo.

Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro recebe "Mostra Alemã de Cinema Elas Dirigem!" até 7 de outubro. Serão 12 filmes na programação entre ficções e documentários.



Escola Sesc de Ensino Médio, em Jacarepaguá, está com inscrições abertas até 21 de outubro para o processo seletivo do ano letivo de 2025. São 190 vagas para ingresso na 1ª série do Ensino Médio.