A liderança do atual prefeito Rogério Lisboa, que não pode concorrer à reeleição, está fazendo a diferença em Nova Iguaçu. De acordo com todas as pesquisas, o candidato Dudu Reina (PP), indicado de Lisboa, tem 44% das intenções de voto. Reina reconhece a importância do apoio recebido. “Nova Iguaçu avançou muito. A cidade foi recebida com muitas dívidas, estava quebrada. Agora é seguir criando condições para um maior desenvolvimento econômico e social de Nova Iguaçu”. Na educação, além da construção de 23 creches e dez escolas e da capacitação de professores, Dudu Reina vai introduzir o Pé-de-Meia municipal, um incentivo financeiro-educacional. Essa bolsa mensal vai ser destinada aos mais de 13 mil alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na Segurança, se vencer, Reina promete criar o Centro de Monitoramento, com a instalação de câmeras em diversos pontos da cidade. E na saúde, a transformação do antigo prédio da Maternidade Mariana Bulhões em um hospital especializado em exames e cirurgias de baixa complexidade.

Doação de sangue será facilitada no Rio

Deputado Munir Neto é um dos autores de projeto de Hemóvel.Octacílio Barboss / Alerj

O Estado do Rio passou a contar com o Programa Banco de Sangue Itinerante (Hemóvel). A proposta dos deputados Munir Neto (PSD) e Danniel Librelon (REP) foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Executivo. “O Hemóvel tem como objetivo principal tornar a doação de sangue mais acessível à população, levando-o para bairros distantes, comunidades rurais e outras localidades que não tenham um centro de coleta próximo”, explicou Munir.

Incentivo à contratação de autistas

A Câmara Municipal do Rio aprovou na última semana projeto de lei que cria o selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TDAH. Objetivo é reconhecer locais que criam políticas internas de inclusão desse público, como a reserva de postos de trabalho específicos.

Partido Rede entra no debate sobre Uerj

Em decisão inédita no estado do Rio, o STF determinou que as verbas orçamentárias destinadas à UERJ sejam transferidas mensalmente, baseadas no orçamento anual (1/12). Decisão atende ação movida pela Rede Sustentabilidade, que questionou a concentração no governo estadual da gestão financeira das universidades públicas fluminenses.

Cia. Ballet da Escola Maria Olenewa encena "Don Quixote", de hoje (25) até domingo (29), no Theatro Municipal, com ingressos a preços populares.



Moira Braga está em cartaz, até 22 de outubro, no Teatro Firjan Sesi Centro com sua biografia, que tematiza a doença de Stargardt. No palco ela contracena com Luize Mendes Dias, intérprete de libras, e Isadora Medella, multi-instrumentista.



Codin e Conselho Regional de Contabilidade do Rio assinarão, na sexta-feira (27), termo de cooperação técnica para trocas de informações, organização de cursos e capacitações.