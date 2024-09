Publicado 20/09/2024 05:00

O Governo Cláudio Castro aproveita o impasse federal no processo de substituição de comando nos hospitais federais instalados na capital para avançar o seu próprio projeto de melhoria na área da Saúde. E isto tem a ver por dois motivos. O primeiro é que Saúde é prioridade apontada nas pesquisas com eleitores. E, segundo, é uma forma de se chegar em 2026 com uma área sensível sob controle. Nesta semana, o governador e a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, inauguraram a primeira fase das obras de reforma do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha Circular, Zona Norte do Rio. A unidade teve sua capacidade de atendimento ampliada e também recebeu investimento em novos equipamentos para exames de tomografia e ressonância magnética. Outra ação foi o início do funcionamento da 39ª base descentralizada do SAMU em Vargem Grande, na Zona Oeste da capital fluminense. A unidade vai agilizar os atendimentos de urgência em saúde nos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena e Recreio dos Bandeirantes. A promessa é de outras inaugurações.

Sem contestação, mas sem energia

Rodrigo Amorim durante sabatina na Universidade Castelo Branco. - Bruno Cilento / UCB

Rodrigo Amorim durante sabatina na Universidade Castelo Branco.Bruno Cilento / UCB

Candidato do União Brasil à Prefeitura do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Amorim participou de uma sabatina na Universidade Castelo Branco, em Realengo, esta semana. Desta vez, ao contrário das manifestações dos estudantes na PUC-Rio, Amorim conseguiu falar, mas já perto do fim do evento, a energia elétrica acabou e o candidato precisou seguir seu discurso sob a luz de lanternas.

Guia para candidatos e eleitores

O terceiro volume do Guia Lappcom Eleições Municipais 2024, produzido por pesquisadores de universidades públicas, será lançado hoje (20). A publicação, organizada por Mayra Goulart, Paulo Baía e Theófilo Rodrigues, traz informações e análises qualificadas a partir dos bairros, mapeando votos, emendas e gastos de campanha para entender como os políticos distribuem recursos nos espaços.

Câmara de Vereadores do Rio homenageia Erika Hilton

A deputada federal Erika Hilton (PSOL/SP) vai receber o título de Cidadã Honorária do Rio de Janeiro proposto pela vereadora Thais Ferreira (PSOL/RJ). A comenda é entregue a pessoas que não nasceram na cidade, mas que em algum momento da vida desempenharam atividades que contribuíram de forma significativa para o município.

PICADINHO

Praça do Arpoador recebe amanhã (21), às 9h, o evento "Na Onda da Doação", promovido pela Sociedade de Nefrologia e pela Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Grupo do Fígado do RJ.



Estão abertas inscrições, até o dia 27, para a 3ª edição do Festival de Curtas do Cine Clube Tia Nilda, que será realizado na Arena Carioca Dicró, na Penha Circular.



Grupo Cultural Sopro de Gaia, fundado pelo Mestre Marcus Feinho, apresenta, neste domingo (22), às 16h, no Sesc Tijuca, show de coco de roda, Memórias de D. Montinha, com canções ensinadas pela coquista D. Maria do Monte.