O incêndio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, completou seis anos e ainda está com sua reforma em ritmo muito lento. De acordo com a administração do museu, ainda são necessários cerca de R$ 95 milhões para concluir a reforma, sendo R$ 50 milhões até novembro e a diferença até fevereiro de 2025. Diante dessa dificuldade, o deputado Dionísio Lins (Progressista) apresentou projeto de Indicação Legislativa que concede incentivo fiscal com base na lei Rouanet, para as empresas que queiram investir e executar os serviços de recuperação do museu. "O incêndio destruiu quase todo o acervo científico e histórico que foi construído por quase 200 anos e que possuía cerca de 20 milhões de itens catalogados. O Museu Nacional faz parte da infância da maioria dos moradores do Rio de Janeiro, que ficavam boquiabertos ao entrarem e se depararem com vários esqueletos de baleias e dinossauros pendurados. Vale lembrar que ele também já abrigou a família real portuguesa e a família imperial brasileira. Tenho certeza de que iremos aprovar com rapidez essa proposta, e o governador não deixará de avaliar com carinho e atenção os pedidos das empresas que queiram colaborar na reforma do museu", explicou.

Direita usa nome de Marielle para atingir Paes

Prefeito Eduardo Paes ficou indignado com campanha de Ramagem.Pedro Teixeira / Agência O Dia

Eduardo Paes tem evitado confronto com adversários. Mas nesta terça-feira ele publicou um vídeo para expressar sua indignação contra campanha de Alexandre Ramagem que tenta associar seu nome ao assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). Ramagem disse que o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) foi secretário especial de Ação Comunitária na gestão do prefeito. "Todos já sabem que, quando eu tomei conhecimento do suposto envolvimento do então político, ele foi sumariamente demitido do meu governo e coloquei o partido dele para correr da minha aliança para prefeito", afirmou Paes.

Do Complexo da Maré para o mundo

Nascida no Complexo da Maré, Maluzzita, como é conhecida no universo gamer, vai representar o Brasil no primeiro torneio de e-Sports do World Skate Games, em Roma, na Itália, que acontece hoje (18) e amanhã (19). Atleta de eSports e Embaixadora da DiversiGames, Maluzzita revela sua paixão pelo sport. "Nunca andei de skate na rua, mas comecei a praticar na tela e me encantei. Os jogos eletrônicos são minha grande paixão e dão sentido à minha vida, desde os tempos em que eu frequentava a lan house aqui na comunidade para jogar. Agora eles fazem parte da minha profissão".

Petrobras salva investimentos em Itaboraí

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, foi hábil ao mudar o nome do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) para Energias Boaventura, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A retomada dos investimentos reaquece a rede hoteleira e o comércio no local que enfrentam o ambiente de cidade fantasma.

PICADINHO

UFRJ tem inscrições abertas até a próxima segunda-feira (23) para seleção de 30 projetos sociais participarem de formação em cultura digital no Rio de Janeiro.



Composta por 26 jovens músicos, em sua maioria de regiões periféricas do Rio, a Orquestra Forte de Copacabana tem feito série de apresentações na China. Viagem faz parte de atividades culturais em comemoração aos 50 anos de amizade diplomática entre Brasil e China.



Estão abertas as inscrições para o PontaPé Musical, festival contemplado no Programa Municipal de Arte e Cultura de Maricá. Artistas e bandas interessados em participar do evento podem se inscrever até o dia 4 de outubro.