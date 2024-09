Publicado 12/09/2024 05:00

O relógio está a favor de Eduardo Paes, enquanto para os oponentes a urgência é correr para tirar a diferença. O prefeito optou em marcar posição como "gestor", na suposição que o eleitor não encontrará esta qualidade entre os seus adversários. Paes terá que deixar claro na atual campanha que é candidato à reeleição e não ao Governo do Estado. Caso contrário, vencendo, ele ficaria menos de dois anos à frente do Palácio da Cidade. Em casos similares, o político costuma dizer que foi obrigado pelas bases e pelos eleitores a sair candidato a outro cargo para "salvar a pátria". Elogia Lula, mas não pode se deixar aderir. Breve baterá mais ainda em Cláudio Castro e Jair Bolsonaro. Na intimidade, costuma dizer que Jair tem dedo podre para indicar nomes. Teria sido assim com Marcelo Crivella, Wilson Witzel e, agora, com Alexandre Ramagem.

Detro-RJ quer sugestões de melhorias

Washington Reis é secretário de Transportes e Mobilidade Urbana. - Cleber Mendes/Agência O Dia

Detro-RJ promove nos próximos dias audiências públicas sobre a licitação de linhas intermunicipais em Resende, Macaé e Rio de Janeiro. "Ouvir a população nesse processo é de extrema importância. Todas as sugestões serão analisadas e, com certeza, vão ajudar muito nessa iniciativa inédita. Queremos buscar cada vez mais melhorias para que os usuários tenham deslocamentos seguros e de qualidade por todo o nosso estado", destacou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis.

Pesquisa Fecomércio de confiança

Consumidores da região metropolitana do Rio estão mais confiantes com o futuro, segundo sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ). Levantamento mostra que o índice futuro subiu de 136,9 pontos, em julho, para 142,7, no mês seguinte. Destaque foi a renda familiar, que passou de 118,9 para 150,4 pontos.

Isto é que é arco da sociedade

Aristóteles Drummond é um dos homens mais atuantes nos bastidores da política fluminense. Ele reuniu na sua casa formadores de opinião em torno do prefeito Eduardo Paes. Um dos convivas arrancou risadas: "Ele é o cara da direita mais querido da esquerda".

PICADINHO

Orquestra Petrobras Sinfônica visita clássicos da MPB com Belchior Sinfônico na Sala Cecília Meireles. Amanhã (13), às 19h, e sábado (14), às 16h.



Peça "Memória – No Limiar do Juízo Final", com texto e atuação da poeta e ativista dos direitos humanos Mitzi Amado e direção de Delson Antunes, estreia amanhã (13), no Teatro Glauce Rocha, no Centro do Rio.



Casa Doc, primeira sala de cinema do Brasil dedicada exclusivamente a documentários de impacto social, será inaugurada em Niterói no sábado (14). Evento, às 18h, será na Avenida Doutor Acúrcio Torres, 234, em Piratininga.