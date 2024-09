Governador Cláudio Castro precisa de bons índices a favor do combate à criminalidade - divulgação

Publicado 08/09/2024 05:00

O governador Cláudio Castro sabe que, para que ele tenha influência na escolha do seu sucessor em 2026, precisará não só ter boa avaliação popular como apresentar números consistentes a favor do combate à criminalidade. Os seus próprios aliados que disputam o poder municipal têm colocado que segurança é prioridade já este ano. A quarta troca do secretário da Polícia Civil é a prova que há um problema. É bom lembrar que a Alerj chegou a mudar a legislação para Marcus Amin assumir o posto de chefe de Polícia Civil, mas lá permaneceu só por 10 meses. O veterano deputado Luiz Paulo resumiu a situação: "A caneta do governador está sem rumo, parece uma nau que não sabe em qual porto vai atracar. Enquanto isso, a Segurança Pública fica ao léu, sem nenhum caminho”.

Comércio do Rio acredita num Natal melhor

Comerciantes estão confiantes nas vendas de Natal este ano - Pedro Ivo/ Agência O Dia

O crescimento do PIB para 1,4% frente aos três meses anteriores, conforme dados do IBGE, projeta um consumo maior no Natal. Os comerciantes já começaram a autorizar encomendas. A alta foi puxada pela indústria (1,8%) e pelos serviços (1%). Com o mercado de trabalho aquecido, o consumo das famílias cresceu 1,3%, mesma taxa de crescimento do consumo do governo.

Saneamento: Fiscalização na Baixada Fluminense

A Comissão de Saneamento Ambiental, da Alerj, presidida pelo deputado Jari Oliveira (PSB), realizou fiscalização conjunta com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico para averiguar a falta de abastecimento de água em bairros de Belford Roxo. As localidades são abastecidas pela Águas do Rio por meio do Sistema Acari.

Melhoria na sinalização turística do Rio

Os deputados estaduais querem placas informativas em pontos turísticos em inglês e espanhol. A sinalização deve ser colocada, prioritariamente, em locais de circulação e permanência de visitantes estrangeiros. A fixação do material informativo será do proprietário ou do responsável pelo estabelecimento. Eles terão que arcar com os custos.

PICADINHO

Nona edição do Festival Internacional Estudantil de Cinema de Barra do Piraí, que começa amanhã (9), exibe 25 curtas-metragens produzidos por jovens do Brasil, Dinamarca, Suíça e Espanha.



O Rio de Janeiro sediará a etapa inaugural brasileira do SailGP, campeonato internacional de corridas de vela. O Enel Rio Sail Grand Prix acontecerá nos dias 3 e 4 de maio de 2025, na Baía de Guanabara.



Autora carioca Paula Klien autografa o sucesso "Todas as Minhas Mortes" na Bienal Internacional do Livro de SP, dia 12, no stand da Citadel.