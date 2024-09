Deputada Tia Ju é autora de projeto de lei que quer amenizar dor de quem perde um filho - Thiago Lontra / Alerj

Publicado 07/09/2024 05:00

Um dos momentos mais dramáticos da vida de uma mulher é a perda de um filho. Com o objetivo de diminuir a dor deste momento, as mulheres grávidas que abortarem ou cujo parto resultar em morte perinatal, atendidas em unidade pública de saúde do Estado do Rio, poderão ter direito de optar por permanecer em área reservada e individual, distinta daquela onde estão as pessoas parturientes, puérperas ou recém-nascidos. É o que prevê o Projeto de Lei de autoria da deputada Tia Ju (REP). "O hospital não vai precisar criar uma sala, é separar uma das salas de enfermaria para receber só mães que acabaram de perder seu filho, seja por aborto espontâneo, seja por um aborto que precisou fazer, ou pela violência obstétrica. Essa demanda veio de mães que passaram por essa tortura, essa violência, e choravam amargamente, porque ficaram vendo as outras mães amamentando seu filho e elas estavam ali para receber a certidão de óbito de seu filho", comentou Tia Ju.

Racismo: ataque contra vereador

Vereador Edson Santos chegou a ser perseguido na rua por criminoso - Eduardo Barreto / Câmara Municipal do Rio

Vereador Edson Santos chegou a ser perseguido na rua por criminosoEduardo Barreto / Câmara Municipal do Rio

Já está sob investigação da polícia a identificação do autor de ataques racistas contra o vereador Edson Santos (PT). O criminoso, que já vem perseguindo o parlamentar de forma recorrente, utilizou um de seus perfis no Facebook para proferir insultos, chamando-o de "macaco". Santos disse que a pessoa "tem 4 ou 5 perfis no Facebook e está sempre desativando-os, certamente para não ser pego". Ano passado, o homem chegou a persegui-lo na rua.

Jacaré fora da disputa de Nova Iguaçu

Após ter tido a candidatura à Prefeitura de Nova Iguaçu indeferida, Clébio Lopes Pereira, o Clébio Jacaré, sofreu novo revés. Ele teve negado seu pedido de reconsideração do caso. "Não há argumentos novos nem que não tenham sido enfrentados na decisão embargada", justificou o juiz Gustavo Quintanilha Telles de Menezes.

Povo cobra teatro fechado

Teatro Municipal Marilu Moreira segue fechado após a Prefeitura de Itaguaí anunciar investimento de R$ 2,5 milhões para obras, que estão paradas. As placas, já em mau estado de conservação, indicam que a reinauguração aconteceria em setembro. Em março deste ano, a prefeitura assinou um aditivo de R$ 285,9 mil, mas não há qualquer movimentação de operários no local.

PICADINHO

Prefeitura de Nova Iguaçu celebrou esta semana a formatura de sua segunda turma de guardas municipais. Cerimônia, realizada no Paço Municipal, marcou a conclusão do treinamento de 32 novos agentes.



Centro Cultural Justiça Federal e Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica realizam a 3ª edição da "Parada 7", com foco na crise climática mundial, hoje (7). Concentração será a partir das 14h em frente ao CCJF, na Cinelândia.

Padre Manzotti está hoje (7) no Rio de Janeiro como convidado do Celebra Rio, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Recreio dos Bandeirantes.