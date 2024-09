Publicado 01/09/2024 05:00

A última quinta-feira (29) foi Dia Nacional da Diálise. A data está sendo marcada por um número negativo por parte do Governo do Estado. O Rio de Janeiro foi o primeiro Estado a co-financiar a diálise, complementando a verba do Governo Federal. Está entre os dez estados do país que pagam verba adicional para viabilizar o tratamento dos pacientes renais crônicos, mas atualmente tem em atraso o repasse de R$ 50 milhões a clínicas de todo o estado. Segundo a Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante (ABCDT), as clínicas já enfrentam dificuldades financeiras por conta da Tabela SUS defasada. E quando há atrasos como o do Estado do Rio, elas podem acabar fechando as portas. Mais de 40 clínicas já faliram nos últimos seis anos no Brasil, tornando ainda mais difícil ao paciente encontrar vagas. Questionada pela coluna, a Secretaria de Estado de Saúde disse que "está trabalhando para regularizar os pagamentos".

Diferença das emendas da Alerj e da Câmara

Carlos Minc explicou diferença entre as emendas das duas Casas - Divulgação/Alerj

Deputados da Alerj explicaram que as emendas impositivas do parlamento fluminense nada têm a ver com as emendas pix da Câmara dos Deputados, uma vez que há transparência na aplicação dos recursos no que se refere às da Assembleia. "Todas as nossas são apenas individuais, enquanto em Brasília há emendas de bancadas e comissões. Nossas emendas são identificadas e com destinação específica", explicou o deputado Carlos Minc.

CPI das embarcações foi prorrogada

A CPI que investiga embarcações abandonadas no litoral fluminense foi prorrogada por mais 60 dias na Alerj. A Comissão quer buscar soluções para o problema e, assim, evitar acidentes como a colisão de um navio contra a Ponte Rio-Niterói, em 2022, e o encalhe de um graneleiro na Baía de Sepetiba, no ano passado.

Turismo voltado para a Agricultura Familiar

Deputado estadual Jair Bittencourt quer implantar Programa Estadual de Fomento ao Turismo Rural na Agricultura Familiar, que visa promover ações de incentivo às atividades turísticas do setor. "Queremos impulsionar o crescimento econômico do turismo rural no nosso estado, gerando emprego e renda para a população do campo, o que é ainda um dos principais desafios no cenário da agricultura".

PICADINHO

Ator Lázaro Ramos é o convidado do videocast "Sinto Que Lá Vem História", do LIV. Episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio e no Youtube, na próxima terça-feira (3).



Faetec está com inscrições abertas até dia 9 para 210 vagas destinadas ao cadastro reserva para cursos Técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.



Família Carvalho convida para Missa de 1 Mês em memória de Carlos Fernando de Carvalho no dia 9, às 19h, celebrada pelo Padre Núbio, Padre Jorjão e Padre Marciano na Paróquia São Marcelino Champagnat. Haverá ainda homenagem especial do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Brasileira.