Publicado 27/08/2024 05:00

Um candidato pode ofender o adversário durante a campanha, acusando-o de ser, por exemplo, usuário de drogas, sem provas? O advogado Vinícius Cordeiro, especialista em legislação eleitoral, não tem dúvidas de que, por mais esforço que a Justiça esteja fazendo, a resposta a crimes será "lenta". Ele explica: "A eleição em geral é limpa. Os abusos são endêmicos e focais, mas a raiz da ofensa está no "método" Trump de fazer política: ofender adversários, fazer fake news, etc... É um novo desafio às democracias que têm que aprender a se defender". O advogado Marcello Oliveira, por sua vez, avalia que "no atual mundo da superexposição as pessoas perderam o medo da Justiça. Mas o acusador provavelmente será condenado nas instâncias penal e cível. A pena poderá ser de dois anos, por estar expondo algo que não pode comprovar. Quem usa desta prática sabe que a legislação eleitoral é ineficaz". O ex-secretário de Justiça, Vivaldo Barbosa, argumenta que “a legislação já é suficiente. O que falta é ação coerente do Judiciário como corpo institucional e Poder da República, carregando consigo Ministério Público e as polícias. Permitir uma pessoa navegar solto é um achincalhe e uma afronta. Alguns juízes se mexem, mas a questão é o conjunto das instituições judiciárias", finaliza

Theatro Municipal terá nova reforma

Palco principal do Theatro Municipal do Rio será reformado - Daniel A. Rodrigues

Palco principal do Theatro Municipal do Rio será reformadoDaniel A. Rodrigues

Com investimento de R$ 11 milhões, o palco principal do Theatro Municipal do Rio será reformado. Além disso, haverá melhoria na estrutura física do espaço. A verba é destinada por meio de Acordo de Cooperação Técnica entre a Fundação Teatro Municipal e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, responsável por injetar mais de R$ 103 milhões na economia fluminense a partir deste semestre.

Inflação baixa ajuda Eduardo Paes

O IPC-S da segunda quadrissemana de agosto de 2024 variou 0,31% e acumula alta de 4,67% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação. A da cidade do Rio de Janeiro bateu a marca negativa de 0,03%, quando em julho estava em 0,26%. A direita terá que buscar outra bandeira contra o Governo Lula.

Cooperativismo aumentou postos de trabalho

O cooperativismo fluminense está de olho na competitividade e escala, tornando possível o acesso a mercados mais disputados. Dados do anuário nacional do segmento, que acaba de ser lançado, mostram que o estado do Rio de Janeiro aumentou, de 2023 para 2024, em 40% o número de cooperados, que passou de 180,5 mil para 253,2 mil pessoas; e registrou, no mesmo período, alta de 10% no número de postos de trabalho.

PICADINHO

OAB Jovem do Rio promove, na próxima quinta-feira (29), o Primeiro Congresso Estadual da Jovem Advocacia com show de Buchecha, no Vivo Rio.



Hoje (27), às 19h, Siba Puri e DJ Synesthezk dão vida e voz entre rimas poéticas de matrizes africanas e indígenas ao projeto PsyDub Originário, do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar 2024, no Sesc Copacabana.



Com direção de Luiz Antonio Pilar, musical Leci Brandão - Na Palma da Mão está no Teatro Ipanema Rubens Corrêa até 8 de setembro, com apresentações de sexta a domingo.