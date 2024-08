Deputada Martha Rocha tem projeto de lei para uso de energia solar em alguns estabelecimentos - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 22/08/2024 05:00

Quiosques, trailers e bancas de jornais e revistas poderão instalar placas solares para geração de energia fotovoltaica, convertendo o excedente da energia para o uso de seus visitantes. É o que propõe o projeto de autoria da deputada Martha Rocha (PDT), que foi aprovado pela Alerj, na semana passada, em primeira discussão. A proposta ainda precisa passar por uma segunda discussão no plenário da Casa. Para Martha Rocha, o objetivo do projeto é beneficiar esses estabelecimentos e o meio ambiente, além de incentivar a redução de gastos públicos com a distribuição de energia convencional. "Apesar do custo de instalação ser elevado, proporcionalmente às suas dimensões, o investimento é quitado de três a cinco anos. Porém, a economia é imediatamente sentida após a sua instalação", explicou Martha.

Preconceito e difamação

Advogada Claudia Franco disputa cargo no TRF2 - Divulgação

Única candidata mulher na disputa ao cargo de desembargador do TRF2, a professora de Direito da UFRJ e militante das pautas LGBTQIAPN+ Claudia Franco vem sofrendo série de ataques considerados homofóbicos e misóginos. Casada há 13 anos com uma mulher e apoiada por grupos como Prerrogativas, MST e políticos do PT e PSOL, a advogada tem sido alvo de campanha difamatória. A candidata, que também é mãe, tem sua atuação destacada na defesa de minorias e favelados, mas enfrenta uma disputa marcada pelo jogo desleal. A situação tem gerado indignação entre apoiadores, que veem os ataques como uma tentativa de desqualificá-la.

Projeto para alunos de alto talento

Prefeitos da Baixada Fluminense estão sendo apresentados à Iniciativa Base 10, um projeto de parceria com municípios para a criação de escolas nas redes municipais para alunos de alta capacidade cognitiva. A proposta é implementar uma política de atendimento especializado para estudantes de alto talento das redes públicas que muitas vezes são mal entendidos pelo sistema educacional. Informações no site base10.org.br

Prefeitura é obrigada ajudar Suipa

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro teve homologado judicialmente um acordo para que a Prefeitura do Rio destine alimentos para os animais abrigados na Suipa. O acordo prevê a destinação mensal de 18 toneladas de ração para os cerca de dois mil cães e gatos abrigados no local.

PICADINHO

Alcione canta hoje (22) pela primeira vez no Central Park, em Nova York. Apresentação faz parte da turnê internacional da sambista pelos Estados Unidos e Europa.



Associação Brasileira de Imprensa realiza, amanhã (23), evento O Legado de Vargas, que vai lembrar os 70 anos da morte de Getúlio Vargas. Ato contará com presença de familiares, historiadores, economistas, lideranças partidárias e sindicalistas.



Para celebrar os 200 anos de relações diplomáticas entre EUA e Brasil, o EducationUSA realizará feira nos dias 25, 27 e 29 de agosto, com mais de 40 universidades americanas.