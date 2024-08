Deputada Elika Takimoto é uma das que foram contra mais penduricalhos a parlamentares - Reprodução/Instagram @elikatakimoto

Deputada Elika Takimoto é uma das que foram contra mais penduricalhos a parlamentaresReprodução/Instagram @elikatakimoto

Publicado 16/08/2024 05:00

Se no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a permissão de se constituir clubes de tiros próximos a escolas públicas que abrigam menores de idade, na Câmara se estuda novas formas de deputados disporem de recursos através de emendas sem a devida transparência. Já na Alerj, por pouco não se aprova na CCJ a proposta de aumento de duas alimentações para deputados estaduais, que totalizam acréscimo de R$ 2.800,00 mensais para cada parlamentar. Por sorte, três deles não aceitaram a maracutaia: Elika Takimoto, Carlos Minc e Luiz Paulo argumentaram que "enquanto os salários de professores, enfermeiros e policiais estiverem comprimidos, a população nunca aceitará esse aumento auto concedido pelos deputados — que é indecente". "Além disso, como não pode haver aumento no orçamento, essa mudança implicaria na redução de duas alimentações aos assessores de cada gabinete", disse Minc. A medida ainda irá à votação no plenário.

Pardais são os vilões dos motoristas

Deputado Dionísio Lins é presidente da Comissão de TransportesDivulgação

O deputado Dionísio Lins, presidente da Comissão de Transportes da Alerj, contou que motoristas reclamam do número excessivo de "pardais" espalhados pelo Rio, sendo que muitos estão encobertos por placas e árvores. "Não estamos querendo incentivar o desrespeito as leis do trânsito, mas vejo a necessidade de haver avaliação por um corpo técnico independente como a Comissão de Trânsito da OAB e o Instituto de Segurança Pública (ISP)", disse.

Idosos terão programas de inclusão digital

A Irlanda desenvolve cursos gratuitos de inclusão digital para desempregados. E se quer fazer o mesmo no Rio de Janeiro. Pessoas com cinquenta anos de idade ou mais poderão ter direito às oficinas e cursos do Programa de Envelhecimento Ativo (PEA) para inclusão digital. É o que prevê o Projeto de Lei do deputado Luiz Cláudio Ribeiro (REP).

Inspiração que vem de Mesquita

O prefeitável Tiago Careca (PL) está trocando experiências com o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda (PL), para caso seja eleito no pleito de outubro deste ano levar políticas bem sucedidas para Japeri. "Miranda é o prefeito mais bem avaliado em governança e transparência no estado do Rio de Janeiro", diz ele.

PICADINHO

Análise feita pelo IFec RJ, com base na Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE, de junho de 2024, mostra que atividades turísticas no Rio cresceram mais do que no Brasil.



Para marcar os 60 anos da ditadura militar, a UFRJ, em parceria com Associação Brasileira de Imprensa, realiza cerimônia para lembrar mortos, desaparecidos e perseguidos pelo regime. Hoje, 18h, na sede da ABI.



Shopping de Nova Iguaçu recebe, no sábado, 38ª Feira de Miniempresas, do Projeto Miniempresa 2024, realizado pela ONG JA Rio de Janeiro. Público poderá ver trabalho de jovens empreendedores das escolas públicas da Baixada Fluminense e região.