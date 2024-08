Publicado 15/08/2024 05:00

A campanha da chapa Rodrigo Amorim/Fred Pacheco já decidiu que, daqui até outubro, uma das estratégias a ser usada na campanha é a tática do policial bom/policial mau. A Amorim caberá a postura bélica, de procurar desestabilizar Eduardo Paes. O método já foi iniciado durante o debate na Band, quando o deputado insistiu em chamar o prefeito de "nervosinho". Já sobre Pacheco cairá a responsabilidade de transmitir uma mensagem mais serena, daquele que se dispõe a cuidar das pessoas, com ênfase nas questões sociais. Um dos chamarizes, a questão dos serviços e da acessibilidade relacionados a pessoas com deficiência, bandeira de Pacheco como deputado estadual. Amorim já decidiu que, se eleito, as pautas sociais serão tocadas diretamente pelo vice-prefeito.

Arte a céu aberto

Arte de RafaMon é uma das que estão em Santa Teresa - Santiago Harte

Primeira edição do Festival de Arte Urbana (FAUST) chega hoje (15) a Santa Teresa e fica até domingo (18). Vários espaços de ruas do bairro histórico receberão artes em diversas técnicas transformando Santa Teresa em uma galeria de arte a céu aberto. Projeto será conduzido por artistas que moram ou já expõem seus trabalhos em Santa Teresa como RafaMon, Kajaman, Márcio SWK, Bruno "BR" Bogossian, Carol Pacini, Andréa Imbiriba e LF Zod.

População sofre com incêndios a ônibus

Os sistemáticos ataques criminosos a ônibus no Rio parecem não terem fim. A Semove –Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro "considera inconcebível a repetição destes casos". O mais recente, na terça-feira (13), um coletivo da Transportes Santo Antônio foi incendiado no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com este caso, sobe para 13 o número de veículos destruídos somente este ano, sendo quatro em Caxias. Desde o ano passado, já foram registrados 71 incêndios criminosos no sistema de ônibus, com 16 ataques em Caxias.

Itaguaí: Moeda social será tema de campanha

A moeda social é uma das pautas do pré-candidato à Prefeitura de Itaguaí Donizete Jesus. Ele concluiu estudos para a criação da Ita, com o lema "Itaguaí compra Itaguaí", com objetivo de fortalecer a economia local. Pelo projeto, um banco municipal vai administrar a moeda social, que poderá ser usada em todo o comércio da cidade, inclusive no transporte público (ônibus e vans).

PICADINHO

Cine Diversidade ocupa bairros do Rio com sessões de cinema, palestras e oficinas. Mostra acontece de hoje (15) até 22 de setembro, com exibições gratuitas no Centro, Campo Grande, Penha Circular, Madureira e Maré.



Feirão de empregos, promovido pela Rede Incluir, oferece 250 vagas para pessoas com deficiência. Evento será hoje (15), no Park Shopping Campo Grande.



Poema "O elefante", de Carlos Drummond de Andrade, foi transformado em livro infantil pela Editora Reco-Reco, do Grupo Editorial Record. Lançamento será no sábado (17), às 11h, no BioParque do Rio, com presença da elefanta Koala.