Publicado 11/08/2024 05:00

As eleições municipais de outubro vão mudar o cenário na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro neste segundo semestre, uma vez que haverá um número significativo de candidatos da Alerj disputando cargos no pleito. "Será um cenário conturbado. A Alerj terá 17 candidatos, sendo 12 a prefeitos e 5 a vice-prefeitos, o que representa 25% do parlamento. Isso fará com que o semestre fuja dos padrões normais", explicou o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. O parlamentar destaca ainda que a dívida do Rio com a União será a prioridade neste semestre. "A questão mais relevante será a redução dos juros da dívida estadual com a União. Este é tema da nossa luta histórica. Somos tungados pela União pagando a correção monetária mais juros 4% ao ano".

Fortalecimento da Economia do Mar

Acordo entre Prefeitura de Niterói e Governo do Estado será assinado. - Daniel Castelo Branco

Governo do Estado e Prefeitura de Niterói vão assinar protocolo de intenções com 17 ações para fortalecer a Economia do Mar, incluindo a cooperação para implantação e operação de terminais pesqueiros e desobstrução dos canais de navegação da Baía de Guanabara que hoje impede circulação de embarcações de grande porte. Documento vai ser assinado no Seminário da Economia do Mar, evento gratuito, organizado pela Facerj, no dia 15 de agosto, e que reunirá, além de gestores públicos, as principais entidades que representam empresários no estado, como Sebrae e Fecomércio.

Dia dos Pais com previsão de bom faturamento

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Leste Fluminense) prevê uma alta no faturamento para o Dia dos Pais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa positiva da instituição regional corrobora com a pesquisa nacional que mostra que 79% dos empresários esperam faturar mais nessa data do que em 2023. Para 65% dos empresários, o aumento deve ser de até 20% em relação ao ano passado.

Evento de O Dia debate Saúde no Rio

Fórum Avanço RJ, realizado pelo Jornal O Dia, vai promover debates sobre saúde, segurança pública e sustentabilidade no Rio no próximo dia 13, no Hotel Prodigy, no Centro do Rio, das 9h às 16h. Entre os convidados, o subsecretário de Relações Institucionais, Bruno Costa; a coordenadora de Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Claudia Olsieki da Cruz; o superintendente de Segurança Alimentar e Nutrição da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Victor Hugo Miranda; e o chefe da divisão de Fomento à Agricultura Familiar da Ceasa e coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos do RJ, Thiago Nemésio.

PICADINHO

Centro cultural do Retiro dos Artistas passará a ser unidade do Sesc RJ, abrindo as portas para o público com programação regular. Assinatura da parceria será nesta terça-feira (13).



UNIG - Universidade Iguaçu - realiza atendimentos gratuitos à população em mais de 10 especialidades médicas na unidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense.



Cineclube "Naquele Tempo", projeto que conta a história do surgimento do cinema para crianças e adolescentes, chega a Cosmos, na Zona Oeste do Rio, na próxima terça-feira (13). Serão 12 sessões gratuitas realizadas em três horários, de manhã e de tarde, no Núcleo de Artes Dr. Dilson Alvarenga.