Publicado 07/08/2024 05:00

A revitalização da passagem subterrânea da Praia de Botafogo em frente ao Edifício Argentina recebeu uma nova iluminação, projeto antifurto, limpeza e pintura. Localizada num ponto de onde se observa dois dos principais cartões postais do Rio de Janeiro - o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor -, o local será modernizado proporcionando mais conforto e segurança a quem circula pelo local. A Rioluz fez um projeto próprio só para essa passagem. A Parceria Público-Privada (PPP) de iluminação da prefeitura do Rio, gerenciada pela Rioluz em parceria com a empresa Smart Luz, modernizou as 12 luminárias do local com LED e instalou caixas gradeadas embutidas nas paredes para protegê-las de ações de vandalismo.

Agosto Dourado reforça amamentação

Vereadora Thaís Ferreira falou da importância do aleitamento materno - Felipe Combo

A vereadora Thais Ferreira (PSOL) celebrou o Agosto Dourado, mês dedicado à relevância do apoio ao aleitamento materno. A parlamentar, inclusive, foi a primeira do Rio a liderar sessão na Câmara Municipal com o filho no colo, em março deste ano. "O leite humano é um alimento padrão ouro para os bebês. Promover, apoiar e proteger a amamentação pode ser a garantia de um futuro mais saudável e digno para nossas crianças", disse Thais.

G20 receberá pleitos dos jovens

O Youth20, Grupo de Engajamento de Juventude do G20, se reúne no Rio, entre os dias 10 e 17, para levar reivindicações da juventude para o centro do debate dos países mais influentes do mundo. Liderado pela primeira vez pelo Brasil, o Y20 conta com 200 representantes internacionais e pretendem fazer um documento a ser entregue aos Chefes de Estado em novembro.

Desenvolvimento regional do Rio em pauta

O encontro "Perspectivas e Desenvolvimento Regional no Rio de Janeiro" durante Café com Autoridade nesta quinta-feira (8), no Windsor Florida Hotel, está muito concorrido. O convidado será o Secretário de Governo da Prefeitura, Felipe Santa Cruz. É uma iniciativa da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig).

PICADINHO

Praça da Apoteose reúne, no próximo fim de semana (10 e 11), quadrilhas juninas do estado do Rio em mostra competitiva para eleger campeã do ano. A escolhida vai participar do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas, em 2025.



Companhia de Dança Deborah Colker encerra neste fim de semana, na Cidade das Artes, temporada de sucesso do espetáculo "Sagração", que celebra o 30º aniversário da companhia.



Clavis Segurança da Informação está recrutando novos colaboradores na área de TI. São 20 vagas, para trabalho remoto, distribuídas em 11 áreas.