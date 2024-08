Publicado 03/08/2024 05:00

Na convenção que oficializou sua candidatura à Prefeitura de Duque de Caxias, José Camilo Zito (PV) ratificou a opção da esquerda em repetir na cidade os programas bem sucedidos em Maricá. A sinalização pública do prefeito Fabiano Horta é se aprofundar ainda mais nos programas sociais da cidade, como o Tarifa Zero, Moeda Mumbuca, Naves do Conhecimento e Casa do Autista, que Zito pretende levar para o município da Baixada Fluminense. Os deputados federais Benedita da Silva, Jandira Feghali e Lindbergh Farias; o secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Ceciliano; e o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Celso Pansera disseram que a ideia de levar metrô e barcas para a região é para valer e não promessa de campanha.

O Rio que sabe receber o turista

Ilza Farias e Ailton Navarro têm barraquinha na Lagoa, Zona Sul do Rio. - Arquivo pessoal

Ilza Farias e Ailton Navarro têm barraquinha na Lagoa, Zona Sul do Rio.Arquivo pessoal

O casal Ilza Farias (70) e Ailton Navarro (72) fazem parte da história do Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Há 28 anos, eles estão à frente da barraquinha que vende coco, refrigerantes, açaí e lanches. Abrem o estabelecimento bem cedinho e só fecham à noite. Eles vivem para trabalhar. São conhecidos pelo atendimento cordial e atencioso. Enquanto a fiscalização é tolerante com as boates no entorno, sobre os idosos a pressão é para que deixem o local. Um dia o trabalho que realizam será respeitado.

Alimentos produzidos no Rio terão prioridade

Projeto aprovado em primeira votação propõe que restaurantes populares, unidades da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e organizações da sociedade civil que recebem subsídios públicos sejam obrigados a incluir, nos seus cardápios, refeições que contenham alimentos que sejam majoritariamente de produtores rurais, aquicultores e pescadores do estado do Rio. A intenção do deputado Carlos Macedo (REP) é dar ganho nutricional para a população a um menor custo aos cofres públicos.

Melhores práticas em regulação são premiadas

Agentes públicos lotados em agências reguladoras, servidores ou não, poderão concorrer ao "Prêmio FGV Direito Rio – Melhores Práticas em Regulação", com inscrições até o dia 31. Iniciativa pretende dar maior visibilidade a práticas regulatórias bem-sucedidas que vêm sendo desenvolvidas no contexto nacional.

PICADINHO

MetrôRio está com inscrições abertas, até o dia 7, para vagas de Jovem Aprendiz 2024. Oportunidades são exclusivas para mulheres de 18 a 21 anos, com ensino médio completo.



Compositor Charlles André e a cantora Luciane Dom se unem para um espetáculo inédito para a 26ª edição do Sonora Brasil, promovido pelo Sesc. A dupla do Rio começa este mês a circular por todas as regiões do país.



Ibis Libris Editora lança "O livro dos filmes proibidos e censurados na história do cinema", de autoria do jornalista Pedro Martins Freire.