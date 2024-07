Rodrigo Neves e Comte Bittencourt durante convenção da coligação "Por Amor a Niterói" - Hyury Duarte

Publicado 30/07/2024 05:00

Rodrigo Neves (PDT) foi prefeito de Niterói por dois mandatos consecutivos e agora concorre à terceira eleição ao cargo, desta vez ao lado de sua vice Isabel Swan. A vantagem de ser conhecido e já testado ajuda o candidato numa disputa majoritária. O presidente n acional do Cidadania, Comte Bittencourt, que apoia Neves, fez um importante discurso durante a convenção da Coligação "Por Amor a Niterói", que oficializou sua pré-candidatura, no fim de semana. "O tom político desse ato tem um grande simbolismo para nós de Niterói, pois representa o valor da defesa da democracia. Aqui estão reunidos todos aqueles que defendem uma sociedade plural, onde as diferenças são respeitadas. Em segundo, reafirmamos que Niterói é uma cidade que acolhe a todos com carinho. Por último, o que nos une é o próprio Rodrigo Neves que já mostrou que sabe governar e é o nosso candidato", disse.

Programa da Marinha conquista medalhas no Judô

Medalha de prata, o judoca Willian Lima é sargento da Marinha - Reprodução/Instagram @wlima_

Medalha de prata, o judoca Willian Lima é sargento da MarinhaReprodução/Instagram @wlima_

Com 26 medalhas em todas as edições, o judô, com ajuda de atletas do Programa Olímpico da Marinha, é o esporte que mais subiu ao pódio no Time Brasil: quatro ouros, quatro pratas e 18 bronzes. No domingo, Willian Lima e Larissa Pimenta ganharam prata e bronze; em 2020, Daniel Cargnin e Mayra Aguiar conquistaram bronze; em 2016, Rafaela Silva e Mayra Aguiar faturaram ouro e bronze; e, em 2012, Sarah Menezes foi ouro em Londres, e Mayra Aguiar ficou com o bronze.

Gabinete itinerante discute prevenção de temporais

O Alto da Serra, em Petrópolis, receberá, por duas semanas, o gabinete itinerante do prefeito Rubens Bomtempo, marcando a segunda fase do Nosso Bairro. Mais de cem casas foram desinterditadas após reforço nas encostas. A prefeitura discutirá com moradores novas rotas de fuga em caso de temporais.

MDB quer eleger quatro na Câmara Municipal do Rio

MDB faz hoje (30) sua convenção municipal no Rio, que vem sendo tratada como “nominata do infarto fulminante”. São cinco vereadores com mandato: Celso Costa, Doutor João Ricardo, Eliseu Kessler, Renato Moura e Vítor Hugo. Há, ainda, outros nomes de peso, como Rosane Félix, fortíssima entre evangélicos; Renato de Paula, ex-superintendente da Suderj, irmão do deputado federal Otoni de Paula; e o deputado estadual TH Joias, que conquistou vaga de suplente na Alerj em 2022 com mais de 15 mil votos. O MDB planeja eleger quatro vereadores — três com seus próprios votos e um na sobra.

PICADINHO

Exposição “AFROentes: Ancestralidade e Afetos”, de Giuliano Lucas, será inaugurada dia 2, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian. Rua Benedito Hipólito, 125, Praça XI, Centro.



Programa "CCBB Educativo - Lugares de Culturas" vai até o dia 4 com diversos filmes para toda a família. São vários dias de exibições em diferentes horários. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.



Segue até 9 de agosto a exposição "Arte Tribal Africana", no Palácio Tiradentes. Rua Primeiro de Março s/nº, Praça XV, Centro.