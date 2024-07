Publicado 27/07/2024 05:00

O Governo Federal está próximo de anunciar medidas para a indústria naval, com foco na capacitação de mão de obra, fortalecimento da cadeia de fornecedores, investimentos em pesquisa, questões tributárias, compras públicas e mecanismos de financiamento. Entidades do setor apresentaram ao governo propostas para aumentar a participação da indústria local de bens e serviços no setor de petróleo e gás natural. Os sindicatos reforçaram a necessidade de atrair investimentos e utilizar a capacidade ociosa da indústria nacional. Esses e outros temas serão debatidos no evento "Os novos desafios para a retomada da indústria naval, uma visão para as próximas décadas", que será realizado de 20 a 23 de agosto, no ExpoMag, no Rio.

Rosa Magalhães foi reconhecida pelos seus triunfos

A biografia da professora, artista plástica, figurinista, cenógrafa e consagrada carnavalesca, Rosa Magalhães, sempre foi marcada por superação e vitórias. Quando recebeu a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga e tantas outras honrarias sempre fez questão de ressaltar seu compromisso com a cultura popular brasileira. Um dos títulos em que mais se sentiu valorizada foi o concedido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Doutora Honoris Causa, honraria mais importante da instituição e dedicada a quem se destaca por seu trabalho e contribuição à cultura, ciência e humanidade.

Insegurança pública ainda preocupa o cidadão

Os esforços das autoridades no combate ao crime não tem sido suficientes para acalmar o cidadão. Mas há resultados. A mobilização de segurança pública do Governo do Estado em conjunto com concessionárias de energia, gás, água e telefonia, bateu a marca esta semana de mais de 150 pessoas presas em 16 comunidades de seis bairros da Zona Oeste da capital, além de oito menores apreendidos, desde o início da mobilização, há 12 dias. O objetivo da ação integrada é combater atividades comerciais ilegais nas regiões e asfixiar financeiramente o crime organizado.

Site identifica agressores de mulheres

Projeto da Alerj propõe divulgar pessoas com sentença penal transitada em julgado por feminicídio, estupro, lesão corporal, perseguição contra a mulher, violência psicológica e invasão de dispositivo informático. Informações com nome completo, filiação, data de nascimento, número da identidade, endereço residencial e fotografia seriam divulgadas no site da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Proposta segue decisão do STF.

PICADINHO

O Rolé Carioca do ano acontece amanhã, às 10h. O passeio gratuito "O Rio & o Mar" vai da Praça XV a Praça Mauá, apresentando a relação dos cariocas com o mar ao longo do tempo.



O Festival Peruano, com gastronomia, artesanato e cultura, acontece neste fim de semana no Museu da República, no Catete. De 9h às 18h.



O Caxias Shopping apresenta o "Domingo Divertido" com atividades infantis gratuitas todos os domingos, na Praça de Alimentação. Às 16h.