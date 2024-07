Secretaria de Administração Penitenciária tem 15 dias para reabrir cantinas prisionais do Rio - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 25/07/2024 05:00 | Atualizado 25/07/2024 10:55

O desembargador Paulo Rangel concedeu liminar pela reabertura das cantinas prisionais, atendendo habeas corpus de um custodiado do Presídio Hélio Gomes, em Magé, que alegou estar impossibilitado de ter acesso aos recursos para manutenção de sua higiene e alimentação. A princípio, a decisão não fica restrita ao presídio, mas a todo o sistema prisional. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) tem 15 dias, desde a decisão, para informar sobre a reabertura dos locais. O fechamento das cantinas segue norma do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, publicada em março, que alega que a comercialização dos produtos dentro das prisões demonstrou ser um dos “grandes problemas na dinâmica carcerária”.

Banda de Fuzileiros Navais em apresentação gratuita

Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais fará apresentação gratuita - Ricardo Borges/Marinha do Brasil

A Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais se apresentará em homenagem aos 80 anos de Duque de Caxias, no próximo sábado (27/7), às 18h, em frente ao Teatro Municipal Raul Cortez, na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias. A apresentação, de aproximadamente duas horas de duração, trará sucessos nacionais e internacionais, projeções em telão e a participação das tradicionais gaitas de fole do Corpo de Fuzileiros Navais.

Vereador reclama de atendimento em Hospital Veterinário

Reinaugurado no último dia 4, o Centro de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, Zona Norte do Rio, virou alvo de denúncia do vereador Dr. Marcos Paulo (PT), presidente da Comissão de Saúde Animal. Entre as acusações, a falta de profissionais, o atendimento pago, exames somente até 17 horas, além da falta de internação e atendimento de emergência 24 horas. Ele afirma que vários animais não são atendidos diariamente.

Economia do Mar será tema de evento em Macaé

Entre os dias 25 e 28 de julho, Macaé, no Norte Fluminense do Rio, será sede da 2ª edição da Feira da Economia do Mar. Representantes do mercado de óleo e gás, energia, indústria naval, esportes e gastronomia debaterão o cenário atual da economia do mar, os desafios e as oportunidades do setor.

A ONG Mulheres da Parada abriu inscrições para oficinas gratuitas de tranças soltas para mulheres com deficiência visual. As oficinas serão nos dias 05, 12 e 19 de agosto, na sede da Cadesvig, no bairro Porto Velho, em São Gonçalo.



O 22º Festival Sesc de Inverno acontece até 28 de julho em 24 localidades do estado. A programação gratuita ou a preços populares, com mais de 550 atrações, tem música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais.



O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) realiza visitas mediadas em libras sextas e sábados, às 13h e 16h. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.