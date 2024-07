Publicado 19/07/2024 05:00

A dívida pública tira o sono dos governantes de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro. A urgente renegociação da dívida do Rio tem levado o governador Cláudio Castro a Brasília com mais constância. Ele voltou esta semana. O montante hoje alcança a casa de R$ 194 bilhões. É bem verdade que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem tentado saídas na busca por uma solução para todos os estados. Um texto-base foi elaborado a partir de conversas com Castro e outros governadores. Sobre isso, o chefe do Executivo fluminense conversou também com o senador Davi Alcolumbre, que será o relator da matéria. "O que buscamos é uma solução conjunta para o Rio e todos os estados. Não adianta fazer propostas sem razoabilidade", disse Castro.

TCE-RJ esclarece despesas de servidor

TCE-RJ é o órgão responsável por fiscalizar os recursos públicos. - Reprodução

Com relação à nota publicada ontem sobre despesas de pronto pagamento, o TCE-RJ informa que o tema foi esclarecido junto ao Ministério Público e que não houve execução de despesas acima dos valores permitidos por lei. O limite legal na execução dos suprimentos de fundos foi rigorosamente observado e o servidor citado se pautou sempre com elevado padrão ético e dentro da mais estrita legalidade, não havendo qualquer indício de que tenha sido “beneficiado”.

Cobrança de água e esgoto no Rio pode quadruplicar

Representantes de condomínios e hotéis se reunirão hoje, às 9h30, no Rio Othon, em Copacabana, para esclarecer os danos financeiros que a população do Rio sofrerá com a decisão do STJ na cobrança de água e esgoto. A previsão é que a mudança poderá quadruplicar os valores das contas.

Fórum de Minas e Energia será realizado no Rio

O Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Minas e Energia acontecerá no próximo dia 26, no Rio. Na ocasião, o secretário interino de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto, apresentará o Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergência em Energia. Inaugurado em dezembro, o Centro tem como uma de suas funções cobrar das concessionárias Enel, Light e Energisa o restabelecimento prioritário da energia de serviços essenciais.

PICADINHO

Amanhã, às 20h, a cantora Thaís Fraga estará, com o seu trio, Ricardo Mac Cord, teclado, Jimmy Santa Cruz, baixo, e Victor Bertrami, bateria, no Bananeira Jazz Club. Estrada da Barra da Tijuca, 1.636.



“Soul Jazz Bands” estreia no Musicorum, mais novo clube de jazz do Rio, na Rua Farani, 18, em Botafogo. De 20 de julho a 28 de setembro, sempre aos sábados, às 21h.



"Adote um pet gauchinho" será realizado nos 2 próximos fins de semana nos principais shoppings do Rio. Objetivo é dar um lar para 120 pets resgatados nas enchentes do Sul.