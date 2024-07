Publicado 17/07/2024 05:00

Prática condenada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, a manobra de Kristeller é a pressão da parte superior do útero para acelerar a saída do bebê, gerando dor e desconforto para a mãe e podendo causar lesões ao feto. Segundo a vereadora Thais Ferreira, presidente da Comissão de Combate à Violência e ao Racismo no Ambiente Obstétrico do RJ e autora do projeto de lei 3379/24, "estudos mostram que mulheres negras têm risco de morte materna até três vezes maior que mulheres brancas. A probabilidade de uma negra sofrer um corte no períneo durante o parto é muito maior do que numa branca. Situação reflete cenário de racismo estrutural e institucional que precisa ser enfrentado com políticas públicas efetivas".

Projeto da Uerj nas Olimpíadas

Holograma interage com visitantes no eMuseu do Esporte. - Imagem Virtual do eMuseu do Esporte

Holograma interage com visitantes no eMuseu do Esporte.Imagem Virtual do eMuseu do Esporte

Durante as Olimpíadas de Paris, será apresentado o eMuseu do Esporte, desenvolvido pela Uerj. Criado pela especialista em tecnologia e professora do IME, Bianca Gama, o projeto tem objetivo de engajar atletas, entidades esportivas, museus e torcedores na preservação da memória esportiva, combinando tecnologias digitais de forma inédita e colaborativa. O projeto será apresentado em cidades francesas e na sede do COI, na Suíça.

Eleição: Caso de Polícia em Nilópolis

Uma equipe de Rogério Ribeiro (MDB) foi intimidada por homens armados na manhã desta segunda-feira, em Nilópolis, enquanto distribuía jornais que estampavam na capa a foto do pré-candidato de oposição ao atual prefeito Abrãozinho David (PL). Os homens ficaram com os jornais e a coordenação da pré-campanha registrou queixa na 57 DP.

Aumentam Reclamações contra concessionárias de energia

O Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergência em Energia superou, este mês, mil atendimentos. Inaugurado em dezembro, o Centro tem como uma das principais funções cobrar das concessionárias Enel, Light e Energisa, sempre que faltar luz, o restabelecimento prioritário dos serviços essenciais, como hospitais, batalhões da PM, Corpo de Bombeiros e delegacias, conforme resolução 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

PICADINHO

Thiago Modesto abre a exposição 'Casa-Tempo: Assentamentos' amanhã, no Centro Cultural Correios RJ, com xilogravuras e trabalhos produzidos em tecido. Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.

Marcus Lima apresenta no dia 18 de julho, às 19h, no Theatro Municipal de Niterói, o show “Chico 80 Só Sambas”. Rua XV de Novembro, 35, Centro.

O espetáculo In on It, com Emílio de Mello e Fernando Eiras, segue temporada até 1º de setembro no Futuros Arte e Tecnologia. Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo.