Os protestos dos moradores da Zona Sul e incontáveis denúncias aos órgãos públicos nos últimos 12 meses contra a multiplicação de boates para adultos na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas não foram suficientes para sensibilizar as autoridades responsáveis em coibir irregularidades. Para a existência e manutenção das construções árvores são cortadas sem permissão, muros altos foram erguidos no perímetro da obra impedindo a visão do espelho d'água, o som alto das músicas eletrônicas de madrugada e venda de bebidas alcóolicas no entorno das boates sãos transtornos frequentes. A Associação dos Moradores do Jardim Botânico já formalizou denúncia à Prefeitura, MPF e Iphan. Detalhe: as casas noturnas funcionam em local tombado.

Sindicato dos Comerciários do Rio consegue aumento acima da inflaçãoArquivo

Comerciários do Rio, da área do gênero alimentício – supermercados e hortifrutis – conquistaram aumento acima da inflação. Após diversas rodadas de negociações, a categoria aprovou em assembleia reajuste de 5,2%, com retroativo de 4% na data-base de maio e cashback de 50% para o empregado do valor da multa aplicada pelo sindicato ao estabelecimento que descumprir o Acordo Coletivo de Trabalho.

Livro "BOPE, A Origem da Mística" é lançado no Rio

O livro "BOPE, A Origem da Mística", do coronel Paulo Amendola, fundador do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e comandante dos “caveiras” foi lançado esta semana no Rio. A obra aborda casos famosos como os de Tim Lopes, Amarildo, sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói e Menino Lucas Azevedo. Os advogados Gustavo Trotta e Patrick Berriel, que há 10 anos defendem os PMs do Batalhão, compareceram ao evento.

Deputado reage à aprovação da PEC da Anistia Partidária

A PEC 9/23, aprovada pela Câmara dos Deputados, pune partidos que não preencheram cota mínima de recursos ou que não destinaram valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições. Para o deputado federal Chico Alencar "a PEC é a maior autoanistia da história dos partidos. Fazem leis como as cotas de negros e mulheres nas chapas eleitorais, não cumprem, são multados pela Justiça Eleitoral e se dão um escandaloso perdão".

PICADINHO

O autor de novelas Aguinaldo Silva lança na quinta-feira (18), na Livraria Travessa do Leblon, “Meu passado me perdoa: memórias de uma vida novelesca”. Às 19h.

O Centro Brasileiro de Estudos da Saúde Rio de Janeiro lança hoje, às 18h, pelo Youtube, a série "Conversas sobre o Rio de Janeiro" com o economista Mauro Osório.

Lucas Finonho apresenta sua primeira exposição individual "Imagem e semelhança" no Museu de Arte do Rio. Praça Mauá, 5, Centro.