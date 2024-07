Publicado 10/07/2024 05:00

Em sua luta para chegar ao terceiro mandato seguido na Prefeitura de Nilópolis, a família Abraão David se deparou com um novo cenário esta semana. A oposição decidiu se unir e deve lançar candidato único contra Abraão David Neto, o Abraãozinho (PL), atual prefeito. O filho do presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Ribeiro, e o empresário da cidade Rogério Ribeiro, filiados ao MDB, decidiram unir as frentes desgostosas com o clã David, no poder desde 2017. O movimento ligou ainda mais o alerta na família de Anísio Abraão David, que já enfrenta uma crise caseira com a família Sessim, que não desistiu de lançar candidato próprio contra Abraãozinho. Nilópolis tem cerca de 130 mil eleitores e o pleito será definido em um turno apenas.

Vereadora critica visita à Nasa

A Secretaria municipal de Educação abriu licitação para contratar a empresa que vai levar os vencedores da Olimpíada Carioca de Matemática para a Disney e a NASA, nos Estados Unidos. Ano passado, a vencedora recebeu R$ 4,2 milhões pela viagem de 141 estudantes e 57 educadores. Para este ano, estão destinados R$ 7 milhões. “Ano passado, o município gastou R$ 21.200 por pessoa. Este ano o valor quase dobrou”, criticou a vereadora Teresa Bergher. Ela encaminhará requerimento para saber quantas pessoas vão viajar, como foram selecionados os educadores e o gasto por pessoa.

Cláudio Castro anuncia obras em rodovias

O governador Cláudio Castro anunciou as obras nas rodovias RJ-194 e RJ-196, que ligarão Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana à Ponte da Integração. A parte que liga São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, com custo de R$ 135,2 milhões, tem conclusão prevista para outubro. A próxima etapa, para o acesso de Campos e São Francisco de Itabapoana, será licitada em agosto. A ponte reduzirá em 80 quilômetros a distância entre as duas cidades e beneficiará cerca de 1 milhão de pessoas, impactando nove municípios da região. "Em janeiro, os acessos, e em mais um ano as rodovias estarão transitáveis", declarou o governador.

Coleta de bitucas mobiliza Nova Iguaçu

A Empresa Municipal de Limpeza Urbana de Nova Iguaçu, desde 2019, recolheu, em projeto inédito no estado, mais de 1,9 milhão de bitucas de cigarros. Até junho, foram mais de 164 mil. A Emlurb e a Poiato Recicla transformam parte em blocos para alunos da rede municipal. “Uma bituca tem mais de sete mil substâncias tóxicas. Duas bitucas em 1 litro de água equivalem a 1 litro de esgoto”, afirma Anna Ramos, responsável pelo Programa.

PICADINHO

Psiquiatra Jorge Jaber lança, no próximo dia 15, na Travessa do Leblon, livro “Saúde mental em pauta”, com artigos publicados na imprensa ao longo dos últimos anos.



BioParque do Rio lançou Cerveja do Tião, em homenagem ao icônico macaco Tião do antigo Zoológico do Rio. Bebida será vendida apenas no Buteco do Tião, dentro do BioParque.



Programação do Arraiá do Américas Shopping, no Recreio dos Bandeirantes, inclui gastronomia, atrações infantis eshowsjulinos. De 12 a 14 de julho, com entrada gratuita.