Publicado 06/07/2024 05:00

Os maus-tratos contra pessoas da terceira idade foi tema da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso, da Alerj. O estado do Rio tem o segundo maior índice do país de idosos. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou mais de 40 mil denúncias nos três primeiros meses de 2024, mais de 10 mil em relação a 2023, e incluem negligência, maus-tratos, violência psicológica e, principalmente, patrimonial. À frente da Comissão, o deputado Munir Neto afirmou: “É cada vez mais frequente, independente da classe social, etnia ou gênero". Titular da Delegacia de Atendimento à Pessoas da Terceira Idade, Mário Silva ressaltou: “O idoso fica retraído para denunciar por se culpar em função da idade, mas é fundamental a comunicação".

Despejo pode interromper atividades da Corrente pelo Bem

ONG Corrente do Bem ajuda famílias do Jardim Gramacho, em Caxias - Reprodução/Instagram Corrente do Bem

ONG Corrente do Bem ajuda famílias do Jardim Gramacho, em CaxiasReprodução/Instagram Corrente do Bem

Uma ordem de despejo da Rio Trilhos, da Secretaria Estadual de Transportes, contra o Chalé Shopping, no Catete, pode interromper as atividades da Corrente do Bem. A ONG utiliza o local para distribuir 2.500 refeições por mês a mil famílias de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. "Gostaríamos de contar com a sensibilidade social da vencedora da licitação (Hope Rio Distribuidora Ltda) para estender o prazo de saída sem afetar os necessitados", apelou o presidente da ONG, Rodrigo Freire.

Ministra Nísia Trindade vai a Niterói

Ministra da Saúde, Nísia Trindade, vai hoje (6) ao Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino O'Dwyer, em Niterói, para acompanhar a entrega de 10 novos leitos. Em 2023, o Ministério da Saúde aumentou em 22% repasses Fundo a Fundo para Niterói, em relação ao ano anterior.

Piraí recebe feira de games

Piraí receberá hoje (6) o evento AfroGames, que reunirá jogadores profissionais de todo o estado para competir em diversas modalidades. Os competidores podem participar a partir dos 12 anos de idade. Além das competições, o evento terá atrações culturais, música ao vivo e espaço infantil.

PICADINHO

Presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo, recebeu o diretor-geral da Nuclear Energy Agency, importante agência internacional, para debater e posicionar o Brasil no cenário nuclear.

Única obra do escritor Caio Fernando Abreu dedicada ao público infantil, peça "A Comunidade do Arco-Íris" estreia hoje (6), no CCBB Rio de Janeiro, com sessões sábados, às 15h, e aos domingos, às 11h e 15h. Direção é de Suzana Saldanha.



Museu do Ingá, em Niterói, inaugura hoje (6) exposição "Permaneço árvore para sentir as borboletas", com trabalho das artistas Karla Gravina, Maysa Britto e Rita Manhães.