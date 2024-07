Vereador Luiz Ramos Filho é presidente da Comissão de Defesa dos Animais - Divulgação

Publicado 02/07/2024 05:00

Depois de três meses em obras, a Prefeitura vai reinaugurar o Instituto Jorge Vaitsman, na Mangueira, nesta semana. O prefeito Eduardo Paes apelidou o lugar de "Au au D'or". O hospital veterinário terá centros cirúrgicos e ambulatórios com cobertura de quatro especialidades: oftalmologia, dermatologia, cardiologia e ortopedia. “Essa obra é uma demanda antiga da causa animal. O hospital vai atender a um número maior de bichos, com cirurgias, atendimento ambulatorial, castração, vacinação, microchipagem e crematório. O hospital será o mais moderno e completo do país”, disse o presidente da comissão de Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho (PSD).

Audiência na Câmara debate setor hospitalar no Rio

Hospital Federal dos Servidores do Estado ( H F S E )

Em audiência na Câmara, a diretora do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde, Teresa Navarro, disse que problemas nos hospitais federais do Rio são crônicos há 20 anos. Segundo Heloisa Helena, ex-deputada federal, "o governo contrata média e alta complexidade do setor privado e mata de inação o setor público. A solução difícil fica para quem está na fila do Sisreg procurando leito hospitalar”.

Pix nos pedágios facilita motoristas

Foi aprovado na Alerj projeto de lei que obriga pedágios a aceitarem pagamento em pix em pelo menos uma cabine. Proposta, de autoria da deputada Martha Rocha, seguiu para sanção ou veto do governador Cláudio Castro. Medida complementa lei que obriga concessionárias a aceitarem pagamento em cartão de crédito ou de débito.

Brasil sediará mais um evento internacional

O Brasil sediará em 2025 II Fórum sobre Violência Doméstica e a Convenção da Haia de 1980 sobre a subtração de crianças. A sugestão foi da delegação brasileira. Os representantes, dos Ministérios da Justiça, Relações Exteriores e Advocacia-Geral da União, estão em Joanesburgo em fórum organizado pela África do Sul, Centro de Direito Infantil da Universidade de Pretória e Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado.

PICADINHO

Inspirado na cosmovisão do povo indígena Kaingang, o espetáculo de dança “Água Redonda e Comprida” estreia em 4 de julho, no Sesc Copacabana, para curta temporada de duas semanas.



Centro Social São Vicente, o Patronato de Nova Iguaçu, realiza, de sexta (5) a domingo (7), no Shopping Nova Iguaçu, a 31ª edição do Arraiá D'Ajuda.



Apadrinhado pela atriz Fernanda Montenegro, projeto social Samba Educa, com pré-vestibulares comunitários no Museu do Samba e no Instituto Zeca Pagodinho, faz café da manhã na Casa 6D, dia 7.