A eleição que escolherá o novo prefeito da cidade de Duque de Caxias promete ser uma das mais disputadas do estado. Em meio a este fato, ganha dimensão o pedido feito na tribuna da Câmara de Vereadores, durante a sessão plenária no início do mês, pelo vereador Alex Freitas (Republicanos), por reajuste salarial aos servidores públicos do município. Ele ressaltou um anteprojeto da Casa, aprovado no ano passado, que estabelece um percentual de 19,65% fundamental para os trabalhadores. “São oito anos sem reajuste nenhum e ele é merecido para os servidores da cidade”, argumentou, sugerindo o pagamento escalonado do reajuste e o fortalecimento do diálogo entre a prefeitura e os servidores. O dilema é que conceder aumento de salário agora será visto como medida de caráter eleitoreiro.

Santa Teresa ganha mural artístico de Machado de Assis

Mural em homenagem a Machado de Assis, em Santa Teresa. - Guga Bruno

O escritor Machado de Assis ganhou uma homenagem em Santa Teresa. Um mural com mais de 21m x 5m chama atenção na Escola Municipal Machado de Assis, fundada em 1934. O trabalho, idealizado e dirigido pelo artista plástico Raimundo Rodriguez, teve a participação dos artistas Luisa Gomes Cardoso, Natália Lima, Omarcca, Rodrigo Sini, e dos pesquisadores Carla Lemos e Thales Monnerat. Frase "Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo, ou uma revolução" aparece em cima das imagens.

Jogos Olímpicos da Igualdade de Gênero

O painel online e gratuito "Paris 2024: Os Jogos Olímpicos da Igualdade de Gênero. Desafios e Obstáculos das Mulheres nas Olimpíadas da Era Moderna" terá Julia Silva, ex-atleta de vôlei e gestora do COB, hoje (26), às 19h. Julia abordará desafios e conquistas das mulheres, além da Paris 2024, a primeira com igualdade numérica de gênero. Ela falará sobre o time Brasil e a diversidade em relação às modalidades esportivas.

Teresa Bergher com lupa na mão

Equipe de orçamento da vereadora Teresa Bergher não tira o olho da prefeitura. Levantamento feito mostra que Município chega à metade de 2024 com gastos zerados em 118 ações. "Muitas são extremamente importantes, como o programa pró-moradia, que tem dotação orçamentária de R$ 7 milhões, mas até agora a prefeitura não empenhou, liquidou ou pagou um centavo sequer", criticou Bergher.

PICADINHO

Filósofo Gabriel Chalita e convidados debatem educação no século XXI, hoje (26), às 17h. Evento gratuito será na Av. Presidente Vargas, 62, em frente à Pira Olímpica, no Centro do Rio.



Casa de Bambas, em Cordovil, realiza Oficina de Cultura Indígena voltada para crianças e adolescentes, ministrada por Ana Kariri. Hoje (26), às 14h.



Advogada trabalhista Mônica Alexandre Santos, sócia do AJS|Cortez & Advogados e secretária adjunta da OAB/RJ, será a nova acadêmica da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI). Cerimônia de posse será no Palácio Guanabara, amanhã (27), às 18h.