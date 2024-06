Publicado 21/06/2024 05:00

A Secretaria de Estado de Transformação Digital determinou a meta de tornar o Estado 100% digital. Desde 2022 a informatização já alcançou dois mil serviços. O modelo copiado da Estônia, país do leste europeu, está deslanchando. O conceito é integrar as bases de dados físicos e digitais. Volta Redonda será mais uma cidade a receber a implantação do Sistema Eletrônico de Informações do Rio de Janeiro (SEI-RJ) pelo Programa RJ Digital Municípios. A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Rio e a prefeitura será realizada hoje (21). A implantação do SEI transformará a gestão da cidade por meio da digitalização dos processos administrativos, proporcionando mais agilidade, transparência, celeridade na tramitação e eficiência no atendimento ao cidadão.

Cinelândia tem clima de Big Brother

Monitoramento feito por câmeras na Cinelândia. - Divulgação

O Quadrilátero Cultural da Cinelândia conta agora com 21 câmeras de 360º instaladas pela Prefeitura, por meio da Rioluz. Criado no ano passado, o Quadrilátero abrange os prédios históricos como Theatro Municipal, Cine Odeon, Biblioteca Nacional, Centro Cultural da Justiça Federal e Palácio Pedro Ernesto. As imagens ficam ligadas em tempo real ao Centro de Operações Rio para monitoramento de diversos órgãos e autoridades.





Dimas Gadelha na disputa por prefeitura de São Gonçalo

O deputado federal Dimas Gadelha lança hoje (21) sua pré-candidatura à Prefeitura de São Gonçalo. O evento terá presença da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, além de deputados estaduais e federais. Dimas, que teve mais de 180 mil votos na eleição municipal de 2020, terá apoio do PV, PCdoB, PSB, PSD e do PDT.

Niterói diminui perdas de água

Município de Niterói foi destaque no estudo "Desafios na eficiência do saneamento básico no Brasil", realizado pelo Instituto Trata Brasil em 2024, pela sua evolução em relação a perdas na distribuição de água. Índice que, em 2017, era de mais de 32%, chegou a menos de 25%, bem abaixo da média nacional, de 37,78%.

PICADINHO

Compositor e poeta Bernardo Vilhena lançará "Vidas em Transe", na próxima segunda-feira (24), às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, Zona Sul do Rio.



Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro leva o projeto itinerante Codin Incentiva para Queimados, nos dias 26 e 27 de junho.



Fevest Trend 2024 - Feira de Lingerie, Moda Praia, Fitness e Matéria-prima, acontece entre os dias 25 e 27 de junho, no Nova Friburgo Country Clube, em Nova Friburgo (RJ).