Publicado 16/06/2024 05:00

A insegurança nos bairros da Tijuca e Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, está no radar de políticos que pensam estratégias para seus "clientes candidatos". Estes lugares sempre tiveram grande relevância nas eleições do Rio de Janeiro. Um dos principais motivos é a representação da classe média na cidade. Berço dos chamados liberais como Álvaro Valle, e base do lacerdismo, força oriunda do ex-governador Carlos Lacerda. O consultor Franklin Mandim Pereira, da Scany Instituto de Pesquisa, afirma que "a Tijuca possui uma diversidade socioeconômica que faz dela um microcosmo das dinâmicas eleitorais da cidade. Vila Isabel, apesar de ser menor em termos populacionais, também desempenha um papel importante nas eleições. Com sua rica história cultural e engajamento comunitário. É um território eleitoral que representa a média da população no Rio de Janeiro".