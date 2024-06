Publicado 14/06/2024 05:00

Diferentemente do que muita gente pensa, na área de Segurança Pública há mais respeito entre os colegas do que se presume quando se trata da vida íntima de cada um. Por isso, foi recebida com perplexidade um caso ocorrido em 14 de maio deste ano após uma palestra no auditório do DER de um funcionário de carreira da Seap que é assumidamente homossexual. No evento, se discutia a futura participação de policiais penais no programa de Segurança Presente. Após o encontro, de volta a rotina do trabalho, quatro agentes utilizaram o espaço dos seus grupos de redes sociais e produziram áudios preconceituosos e com xingamentos gratuitos contra o palestrante, que é tido como competente e respeitado. Foi feito Boletim de Ocorrência na Delegacia e agora o caso está na Corregedoria da Seap, e podem ocorrer demissões dos autores dos atos criminosos.

Aborto volta a agenda do Congresso

Deputado Henrique Vieira é uma das vozes no Congresso contra projeto. - Divulgação

O deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL) se manifestou contra projeto de lei que equipara o aborto a crime de homicídio que teve tramitação em regime de urgência aprovada na última quarta-feira. "Esse projeto, que é de ódio às mulheres, vem de parte significativa da bancada evangélica. Mesmo mulheres, vítimas de estupro, violência sexual, podem ser criminalizadas com penas altíssimas, que podem chegar até 20 anos".





Balança comercial fluminense acumula superávit

O Governo do Estado comemorou o resultado da balança comercial fluminense que acumulou um superávit de US$ 7,5 bilhões nos primeiros cinco meses do ano. De janeiro a maio, a corrente comercial do estado (soma das importações e exportações) atingiu US$ 29,6 bilhões. Os dados são do Comex Stat, sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Transparência nas contas de energia e água

Concessionárias de energia e água podem ser obrigadas a colocar na conta mensal o consumo diário sobre os gastos dos consumidores. É o que prevê o projeto de lei do deputado estadual Luiz Cláudio Ribeiro (Republicanos). Objetivo, segundo o parlamentar, é tornar mais transparente a relação de consumo entre os usuários e os fornecedores dos serviços.

PICADINHO

Governo do Rio entregou, esta semana, 4.010 unidades do cartão Recomeçar para os municípios do Rio de Janeiro e Queimados. Nesta etapa foram investidos mais de R$ 12 milhões.



West Shopping promove, amanhã (15), de 14h às 18h, nova edição de sua Feira de Adoção de Cães e Gatos. Ação, com entrada gratuita, acontece no 2º piso do empreendimento e tem parceria da Associação Casa Diolanda.



Quadra da Portela receberá, amanhã (15), às 16h, a edição Afeto, da Yolo Party. Festa é um dos movimentos da comunidade negra, que exalta criatividade e diversidade.