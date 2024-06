Publicado 09/06/2024 05:00

Crianças e adolescentes que apresentem hipertensão arterial precoce serão beneficiadas com o aperfeiçoamento do programa de apoio, acompanhamento e tratamento na rede pública estadual de saúde do Rio. A partir de agora, recém-nascidos deverão ser submetidos à triagem ainda na maternidade, antes da alta hospitalar, ou em unidade da rede estadual de saúde. Além disso, profissionais de saúde envolvidos com a implantação da política terão promoção da educação continuada. O Executivo também poderá avaliar os resultados das ações da política para que possa aprimorar a gestão e divulgar informações sobre a saúde cardiológica infanto-juvenil no Estado. As ações serão realizadas em toda rede especializada de saúde, seja na atenção básica, de média complexidade ou de alta complexidade.

Petistas preferem Ceciliano para vice de Paes

André Ceciliano é um dos nomes para chapa de Eduardo Paes. - Érica Martin/ Agência O Dia

O estilo agregador baseado do diálogo e por ser cumpridor de acordos são marcas de André Ceciliano, ex-secretário de Assuntos Federativos, que o credenciam para ser o escolhido como vice na chapa encabeçada por Eduardo Paes nas próximas eleições para prefeito do Rio de Janeiro. Pelo menos é o que tem defendido petistas que trabalham a favor do nome do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio.

Em defesa do Banco Central

O Sinal RJ fará ato, na quarta-feira, contra a PEC 65, que transformaria o Banco Central numa instituição de direito privado. Segundo os funcionários, a mudança atenderia aos interesses do mercado e não do país. Em votação recente com quase 5 mil servidores, 3.369 se colocaram contra a mudança, e apenas 95 defenderam a PEC.

Portos do Rio se preparam para melhora da economia

Gestores que atuam na área de portos e lidam com exportações brasileiras para os Estados Unidos estão otimistas para o segundo semestre e afirmam que o Rio de Janeiro pode ter um papel estratégico se os números de comércio continuarem subindo. Nos primeiros cinco meses deste ano, o Brasil bateu recorde histórico, de US$ 16 bilhões, 14% acima do resultado no mesmo período de 2023.

PICADINHO

Espetáculo "Improvisações Selvagens", com direção de Aline Bourseau, estreia hoje (9), às 17h, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, após sucesso de temporada em Botafogo. Ingressos pelo Sympla.



AquaRio inaugurou exposição "Baleias Cariocas", que apresenta imagens inéditas de baleias jubartes e outros cetáceos, dos fotógrafos Bia Hetzel, Custodio Coimbra, Enrico Marcovaldi, Marco Terranova e Eduardo Melo. A exposição, que inclui uma réplica da cauda da jubarte "Almirante Ibsen", está disponível até início de julho.



Artista Enéas Valle apresenta pinturas inéditas na mostra A Curva e a Cor, até 29 de agosto, na Real Galeria de Arte Contemporânea, em Copacabana.