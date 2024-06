Publicado 04/06/2024 05:00

Em meados de junho, a ministra da Cultura de Putin, Olga Lyubimova, chegará ao Brasil, para apresentar aos cariocas o projeto cultural Russian Saisons, promovido por Moscou para difundir a cultura do seu país pelo mundo. No dia 17, ela vai assistir ao lado de autoridades brasileiras ao concerto de gala que abre uma sequência de musicais no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Celebridades russas, de renome internacional, como o astro Ildar Abdrazakov, hoje o melhor baixo do canto lírico no planeta, será uma das atrações. Será um evento único, com ingressos a preços populares e renda do Theatro Municipal revertida para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. No Rio, ainda estão programadas apresentações no Teatro Riachuelo e exposições de arte e de ofício na Casa de Cultura Laura Alvim, além de palestras sobre o idioma e a cultura russa.

Hospital veterinário pronto antes da eleição

Vereador Luiz Ramos Filho e secretário Daniel Soranz.

Vereador Luiz Ramos Filho e secretário Daniel Soranz.Divulgação/Ascom Luiz Ramos Filho

Após reunião com o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, o presidente da Comissão de Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, disse que recebeu a garantia que o Hospital Veterinário de Irajá estará pronto antes do período eleitoral. “Esta é uma demanda muito antiga da causa animal, são anos de luta por este hospital”, explica Ramos Filho. Soranz contou ainda que a administração do hospital veterinário - o terceiro da cidade - ficará a cargo da Secretaria de Saúde, que tem expertise na gestão hospitalar. "A Saúde tem os quadros técnicos capacitados para gerir o hospital e médicos veterinários. É a decisão mais inteligente", elogia Luiz Ramos Filho.

Disputa em São Gonçalo a pleno vapor

Pré-candidato à Prefeitura de São Gonçalo, o deputado estadual Professor Josemar (PSOL) lançou plataforma de programa para população opinar sobre soluções para o município. Ato contou com cerca de mil pessoas. Já o pré-candidato do PT, o deputado federal Dimas Gadelha, realizou evento com aproximadamente 500 pessoas para receber apoio do PSD. E o atual prefeito, Capitão Nelson (PL), que tentará reeleição, passou a andar pelas ruas em meio a canteiros de obra por várias vias da cidade.

Construtora nega problemas em obra da Zona Sul

Em resposta à reclamação de moradores do Humaitá sobre uma construção no bairro, a TAO Empreendimentos disse que "segue rigorosamente os padrões estabelecidos por lei, tendo o processo de licenciamento tramitado por diversos órgãos, secretarias, concessionárias de serviços públicos, inclusive, com a rigorosa análise do IRPH (Instituto Rio Patrimônio da Humanidade) por conta da casa preservada, sede do antigo Colégio Padre Antônio Vieira".

PICADINHO

Vereador Pedro Duarte (Novo) lança, amanhã (5), às 18h30, o livro “O Rio Tem Jeito”, que reúne artigos escritos por ele ao longo dos últimos três anos, desde que assumiu o mandato. Lançamento será na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, Zona Sul do Rio.



Feira orgânica de Olaria completa 10 anos com programação especial no próximo sábado (8), a partir das 6h30 na Praça Marechal Maurício Cardoso, em frente ao Posto XI.



FeSaúde, em Niterói, abriu inscrições para contratação de 16 profissionais com salários que podem chegar a R$ 20.465,57, além dos benefícios. Mais informações no Instagram @saude.niteroi.