Projeto de lei do vereador William Siri quer tornar o Rio uma "Cidade Esponja". - Divulgação / CMRJ

Projeto de lei do vereador William Siri quer tornar o Rio uma "Cidade Esponja".Divulgação / CMRJ

Publicado 01/06/2024 05:00

Como medida de prevenção a enchentes, a Câmara do Rio aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei do vereador William Siri que prepara o município para se tornar Cidade Esponja, quando há a adoção de mecanismos de absorção das águas das chuvas, reflorestamento, jardins e pavimentação drenante. O modelo é inspirado em uma iniciativa que surgiu na China e já foi colocada em prática em várias cidades pelo mundo. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Sydnei Menezes, pondera que "o modelo ameniza consideravelmente o efeito impactante do excesso das águas, mas não é uma solução por si só. É necessário um conjunto de ações de ordem preventiva como manutenção e conservação da infraestrutura urbana, em especial as redes pluviais e a limpeza de córregos, rios e canais", alerta Menezes.

Leblon poderá ganhar jardim florido

Plantio de mudas realizado nas margens do canal. - Divulgação/Fundação Rio-Águas

Plantio de mudas realizado nas margens do canal.Divulgação/Fundação Rio-Águas

As margens do Canal da Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, na Zona Sul do Rio, começaram a receber mudas de flores e arbustos para os novos jardins de chuva do local. Além de um visual mais bonito, os jardins têm a função de aumentar área permeável do local, facilitando a infiltração da água da chuva. A Fundação Rio-Águas é responsável pelo plantio, que faz parte da obra de recuperação da estrutura do canal da avenida.





Saúde: timidez impede tratamento de doença

De 3 a 9 de junho, acontece a campanha internacional Semana de conscientização sobre o xixi na cama: não puna. O objetivo é alertar aos pais e cuidadores que perder urina na cama não é preguiça e, sim, um problema de saúde que merece tratamento. A enurese noturna, mais conhecida como xixi na cama, afeta 10% das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Entre os tratamentos para a condição estão o uso de medicamentos, neuroestimulação sacral e alarme noturno.

Instituto Marielle Franco formará candidatos para eleição

De olho no pleito eleitoral de 2024, o Instituto Marielle Franco montou uma agenda com o objetivo de firmar parcerias com que eles chamam de "coletivos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil comprometidas com a defesa dos direitos humanos e com o legado político de Marielle". A ideia é reunir "pautas prioritárias de cada região, as demandas de políticas públicas e os compromissos políticos antirracistas, feministas, populares e LGBTQIA+, com foco no legislativo e executivo municipais".

PICADINHO

Biblioteca Nacional lançou em seu site a página SOS Bibliotecas Rio Grande do Sul para orientação sobre recuperação de acervos atingidos por enchente no estado.



Theatro Municipal de Niterói recebe hoje (1) e amanhã (2) a peça "Eu Te Amo", com Juliana Martins e Sergio Marone, e texto de Arnaldo Jabor.



Secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, se quiser ser vice de Eduardo Paes, tem até terça-feira para se desincompatibilizar do cargo.