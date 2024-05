Publicado 31/05/2024 05:00

A vereadora Thais Ferreira (Psol) provocou o Ministério Público Eleitoral na semana passada contra a conduta do vereador Carlos Bolsonaro durante o processo de votação do PL 2163/23, que visa criar a Campanha Permanente de Combate ao Racismo no Ambiente Obstétrico. Segundo ela, "o filho 02 do clã Bolsonaro deliberadamente interrompeu 12 vezes a nossa fala". A queixa no MPE baseou-se no artigo 29 da Constituição Federal, que garante proteção e direito de fala e voto no âmbito legislativo municipal. O projeto foi aprovado em primeira votação pelo placar 25 x 1. Para Thais Ferreira, a conduta do vereador Carlos Bolsonaro, ao constranger, humilhar e obstruir a vereadora, era para prejudicar a votação do projeto.

Doações poderão ser simplificadas no IR

Deputado Marcelo Queiroz é autor do projeto que beneficia a cultura. - Divulgação

Deputado federal Marcelo Queiroz criou projeto de lei para simplificar doações ou patrocínio de pessoas físicas para ações e programas culturais por meio da Lei Rouanet. Proposta permite que doação seja realizada na Declaração do Imposto de Renda, com dedução de 6% no tributo. "Nossa ideia é desburocratizar esse processo, porque o investimento no setor cultural retorna para a economia fluminense, com geração de emprego e renda", explicou.

Cinema de rua no Alemão

O CineCarioca Nova Brasília, no Complexo do Alemão, receberá investimento de R$ 650 mil no segundo semestre deste ano para a substituição do projetor por um modelo 4K, além de um novo equipamento de som. O espaço já vem sendo modernizado há um ano e, no último fim de semana, sua nova fase mais moderna foi inaugurada pela Prefeitura do Rio com exibição do filme "Mallandro, o errado que deu certo", de Marco Antônio de Carvalho.

Vila Cruzeiro ganha educação complementar

A Vila Cruzeiro vai ser um dos polos do novo projeto do Viva Rio, o Bola Viva, que vai oferecer educação complementar para crianças e jovens das comunidades parceiras, além de recuperação da aprendizagem de alunos em defasagem série/idade ou fora da escola. O idealizador é o deputado Eduardo Bandeira de Mello e o Bola Viva também vai apoiar na contratação de profissionais e disponibilizar notebooks para estudo e equipamentos básicos de Educação Física.

PICADINHO

Espetáculo "Tarsila, a brasileira", com Claudia Raia, chega ao Rio de Janeiro, no Vivo Rio, hoje (31), para apresentações apenas até este domingo (2). Musical tem apoio do Instituto CCR.



Evento em comemoração aos 30 anos da Escola de Música da Rocinha começa no dia 8, às 14h, com o "Arraiá da EMR" na quadra da Acadêmicos da Rocinha. Na sequência, no dia 13, às 19h30, terá cerimônia da primeira edição do “Prêmio Hans Koch”, no Teatro Fashion Mall.



MAC Niterói recebe, no domingo (2), às 14h, mais uma edição do Baile Charme Família Black Star, com música, gastronomia e feira de artesanato.