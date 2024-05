Deputado Marcelo Dino fiscalizou pedágio na rodovia e constatou longas filas - Thiago Lontra/Alerj

Publicado 29/05/2024 05:00

Depois de constatar a demora no atendimento na RJ-124, conhecida como Via Lagos, o deputado estadual Marcelo Dino (União) fez um requerimento de informações cobrando da concessionária quanto ela recolhe de ISS mensal; como se dá o fornecimento de nota fiscal para os consumidores, cópia de todo o processo de licitação cuja empresa saiu vencedora, plano de gestão para melhorias no sistema viário e a justificativa para o valor da tarifa de pedágio ser mais cara aos finais de semana. Marcelo já afirmou que, caso a empresa não responda os questionamentos, submeterá a questão à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Em fiscalização feita pelo parlamentar numa segunda-feira, encontrou longas filas em pedágio, além de reclamações de motoristas.

Eletronuclear prioriza meio ambiente

Sidnei Bispo, diretor, e Raul Lycurgo, presidente da Eletronuclear. - Divulgação

O presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo Leite, marcou presença no primeiro dia do G20 representando a importância da energia nuclear na transição energética em prol de um futuro mais sustentável. Desde 2022, quando tomou posse após aprovação do Conselho de Administração da empresa, o advogado tem demonstrado o compromisso da sua gestão com o meio ambiente. Entre 2015 e 2017, Lycurgo ocupou o cargo de diretor jurídico na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Posteriormente, de 2017 a 2020, desempenhou as funções de diretor-presidente, diretor jurídico e de regulação na Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa), empresa privada que atua no segmento de transmissão de energia.

Empreendimento no Humaitá irrita moradores

Moradores do Humaitá, na Zona Sul do Rio, perderam a paciência com a empresa TAO Empreendimentos Imobiliários, responsável pela construção de um condomínio no local onde havia o tradicional colégio Padre Antonio Vieira. O grupo insatisfeito contratou perito para avaliar a obra, que constatou diversas irregularidades ao longo do processo de licenciamento da construção. Advogados dos moradores formalizaram representação junto ao Ministério Público RJ para apurar irregularidades.

Mapa da Fome mostra dura realidade

Mapa da Fome da cidade do Rio, pesquisa feita pela Câmara Municipal e UFRJ, revela que a fome é realidade para 489 mil pessoas, ou seja, 7,9% das casas na capital fluminense. Cerca de 2 milhões de cariocas convivem com algum grau de insegurança alimentar. Segundo levantamento, fome é maior nos lares chefiados por pessoas negras.

PICADINHO

Autora Priscila de Jesus lança hoje (29) o livro “Trovoada”, escrito a partir de observações da rotina na Baixada. Será no Galpão Gomeia, em Caxias, às 18h30, durante o Festival Baixada.



O historiador Luiz Antônio Simas dará, em junho, formação para a equipe do projeto Lá Vem História, da ONG Parceiros da Educação Rio, sobre a fundação do Rio de Janeiro e a importância dos povos originários.



Biblioteca Parque RJ, no Centro do Rio, apresenta, até sexta-feira (31), exposição de fotos "Maternidade na diversidade", promovida pelo Instituto Incluir. Mostra registra amor de mães com filhos que tenham algum tipo de deficiência.