Fábio Queiróz, presidente da Asserj, disse que zerar tarifa de importação vai evitar escassez de arroz - Divulgação/Bruno Alves Paco

Publicado 24/05/2024 05:00

Os supermercadistas aprovaram a medida de zerar os impostos para importação de três tipos de arroz até o fim do ano. Iniciativa visa garantir abastecimento e evitar alta nos preços após enchentes atingirem o Rio Grande do Sul, principal produtor do alimento no país. O vice-presidente da Associação das Américas de Supermercados e presidente da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro (ASSERJ), Fábio Queiróz, disse que "apesar dos produtores gaúchos terem colhido 82% da safra deste ano, eles ainda podem enfrentar alguma dificuldade para escoar com velocidade sua produção. Por isso, ao zerar as tarifas de importação, oferece maior oferta do produto, evitando a possibilidade de escassez do arroz e, ao mesmo tempo, mantendo o preço justo, para todos".

Aperta o cerco aos ferros-velhos

Força-tarefa já retirou 600 toneladas de materiais em ferros-velhos. - Alexandre Simonini / Detran.RJ

A força-tarefa criada, em agosto de 2023, pelo governo do Estado para combater comércio irregular de peças e carcaças de veículos já retirou 600 toneladas de materiais de ferros-velhos ilegais. "Desenvolvemos um trabalho de inteligência abastecido por outros órgãos de segurança, e já apreendemos 148 motores de veículos caros e importados, em Bangu, que totalizaram mais de R$ 6 milhões de prejuízo ao comércio ilegal", disse o corregedor do Detran-RJ, Daniel Bandeira.

Por amor ao Vasco, Cabo Daciolo faz promessa polêmica

Ex-deputado federal eleito em 2014, Cabo Daciolo está sendo cobrado por torcedores dos times do Rio por causa de uma postagem profética. O bombeiro militar, pastor evangélico e político brasileiro afirmou que se o Vasco da Gama não for campeão brasileiro em 2024, ele "nunca mais se candidata a nenhum cargo público".

Pix nos pedágios facilita a vida do motorista

Motoristas que trafegam em rodovias estaduais podem se beneficiar de projeto de lei de autoria da deputada Martha Rocha, que adiciona o pix como forma de pagamento do pedágio. Proposta foi aprovada em primeira discussão na Alerj nesta quarta-feira (22). "Os pagamentos via PIX vão facilitar a vida de muitas pessoas que, por questão de segurança, não gostam de viajar transportando dinheiro em espécie. Esse sistema facilitou a vida do comerciante e cabe a nós implantá-lo na administração pública", justificou a parlamentar. Agora, proposta segue para segunda discussão.

PICADINHO

"E assim surgiu um Circo" estreia na Biblioteca Parque com apresentações nos dias 3 e 4 de junho. Espetáculo traz o circo e o teatro em uma história para todas as idades.

Duas estudantes do projeto Imagens em Movimento, que oferece oficinas de cinema em escolas públicas, vão representar o Brasil no Encontro Internacional de Cinema, que acontece em Lisboa de 3 a 7 de junho.



Secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Cristina de Oliveira, será uma das homenageadas da 2ª Edição do Sarau Preto Especial Mulheres – Mombaça e Convidadas”, nos dias 1º e 2 de junho, no Renascença Clube.