Discreto, o ex-governador Moreira Franco honra o seu estilo articulador político e atua nos bastidores, quase sem ser notado. Ele foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e, posteriormente, titular de Minas e Energia no governo Michel Temer. Agora como Presidente da Fundação Ulysses Guimarães, ligada ao MDB, Moreira ajuda a formar novos quadros para politica. Na última postagem na rede social, surgiu uma pista: "Não é considerada propaganda eleitoral antecipada a participação de filiados a partidos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates em rádio, TV e internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, devendo ser observado pelas emissoras o tratamento isonômico", provoca o partido.

Tragédia gaúcha alerta prefeituras do Rio

Rio Grande do Sul passa pela maior tragédia climática de sua história. - AFP

O impacto da tragédia no Rio Grande do Sul está levando prefeituras fluminenses a fortalecerem a educação ambiental em suas escolas. Em Nova Iguaçu, cerca de 450 alunos da Escola Municipal Roberto Fiorenzano Araujo, no bairro Geneciano, participaram de projeto de conscientização promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde os estudantes têm aulas sobre agricultura, preservação e biodiversidade.

Centro de reaproveitamento de alimentos

Projeto de lei do deputado Rosenverg Reis (MDB) quer criar centro de distribuição de alimentos excedentes dos mercados de hortifrutis no estado. Objetivo é criar local para recebimento, manipulação e distribuição desses produtos a famílias em situação de vulnerabilidade social. "Centenas de empresários, diariamente, jogam fora alimentos que não podem ser comercializados, mas estão em bom estado de consumo", disse.

Petrobras no centro da polarização

Mudança na presidência da Petrobras reacende debate na direita sobre necessidade de privatização da empresa. Pesquisa do Monitor de Debate Público mostra que isso está claro quando bolsonaristas convictos são unânimes a favor de privatizar, diferentemente do eleitor mais à esquerda.

PICADINHO

Espetáculo Três Irmãos, de Vinícius Baião, que venceu Prêmio Shell na categoria dramaturgia, encerra temporada neste fim de semana (18 e 19), no Teatro Café Pequeno, no Leblon.



Hotel Américas, em Copacabana, recebe o Salão do Livro do Rio, no dia 25, das 10 às 20h, com entrada gratuita. Evento existe desde 2014 e já foi realizado em Portugal, USA, Alemanha, França e Canadá.



RIO+ROCK reúne especialistas do mercado musical e do marketing em roda de conversa gratuita, no dia 25, às 20h, no bar TLT, em Botafogo.