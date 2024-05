Publicado 12/05/2024 05:00

O Dia das Mães é um dos mais importantes do ano. Nas ruas, multiplicam-se neste domingo pessoas com flores e presentes com endereço certo. Também pode ser uma data de profunda saudade e vazio quando a família não está completa. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado - que faz estatística do número de mortos e feridos à bala na região metropolitana do Rio de Janeiro -, 46 crianças e 248 adolescentes foram brutalmente assassinados por arma de fogo de julho de 2016, quando o instituto começou o mapeamento, até ontem (10). Aliviadas estão as mães dos 358 menores de idade feridos que conseguiram sobreviver diante do pior. Como a sociedade e as autoridades ainda não conseguiram impor a paz como princípio de convivência, sorte aos que, vivos, podem comemorar em família este domingo.

Treinamento especial para policiais penais

Maria Rosa Nebel e General Pazuello se reuniram - Divulgação

O deputado federal General Pazuello (PL) participou de uma reunião com a secretária de Estado de Administração Penitenciária, Maria Rosa Nebel, para acompanhar o processo de criação de um centro de instrução e treinamento para policiais penais do estado do Rio. Projeto nasceu de demanda apresentada pela deputada estadual Índia Armelau (PL), e Pazuello destinou aproximadamente R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares.

Jaé: Serviço da prefeitura é bem avaliado

Cariocas e turistas deram nota 10 para o funcionamento do novo sistema de bilhetagem eletrônico da Prefeitura do Rio, o Jaé. Utilizado por cerca de 60% dos passageiros para acessar a linha especial para o show da Madonna (TIG X Copacabana), o novo bilhete vem agradando os usuários pela praticidade e tecnologia agregadas.

Emprego no estado em alta

O estado do Rio ocupou a segunda posição no país no número de empregos no acumulado dos 12 meses, segundo o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, com base no Caged. No período, o saldo fluminense ficou em 161.251 empregos, atrás apenas de São Paulo (456 mil). "Os números no estado mostram uma aceleração significativa em 2024 para o emprego formal", prevê o diretor-executivo do IFec RJ, João Gomes.

PICADINHO

Vereadora Tainá de Paula homenageia 16 guias turísticos do Rio com entrega das monções na próxima quarta-feira (15), no auditório da Câmara Municipal.



Casa Warner chega ao Rio dia 14 de junho, no Shopping Nova América, em um ambiente idealizado para os fãs. A curadoria, concepção e realização ficam a cargo da 2a1.



Escola de samba União de Jacarepaguá realizará feijoada para anúncio do enredo e apresentação da equipe, no próximo dia 9 de junho, a partir das 14h, com entrada gratuita.