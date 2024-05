Campanha Maio Amarelo quer alertar sobre aumento nos acidentes de trânsito - Reprodução/Redes sociais

Campanha Maio Amarelo quer alertar sobre aumento nos acidentes de trânsitoReprodução/Redes sociais

Publicado 07/05/2024 05:00

O número de acidentes de trânsito aumentou 19,03% no estado do Rio em 2023, na comparação com o ano anterior, segundo levantamento do Detran.RJ. Dados estatísticos do órgão apontam também que segunda-feira à tarde é o momento da semana com mais acidentes. O perfil dos motoristas com maiores ocorrências são de homens com idades entre 18 e 29 anos. Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, é o bairro onde houve mais acidentes de trânsito: foram 651, com 36 vítimas fatais. Depois vêm Barra da Tijuca, com 523 acidentes e 29 vítimas fatais; Bangu, com 363 acidentes e 15 mortes; Bonsucesso, com 339 acidentes e 22 mortos; e Recreio dos Bandeirantes, com 348 acidentes e 12 mortos. Este ano, a campanha do Maio Amarelo quer reduzir a violência no trânsito e traz ações de conscientização como palestras, atividades educativas em autoescolas, empresas e escolas, Olimpíada de Motoristas, caminhadas culturais e passeio ciclístico, distribuição de antenas para motociclistas, fórum no Instituto de Traumatologia e Ortopedia.

Rachadinha ganha punição em Volta Redonda

Vereador Vander Temponi Faria foi condenado a 25 anos de prisão. - Reprodução/Facebook

Vereador Vander Temponi Faria foi condenado a 25 anos de prisão.Reprodução/Facebook

O Ministério Público do Estado obteve condenação do vereador de Volta Redonda Vander Temponi Faria a 25 anos de prisão e perda de mandato na Câmara Municipal pela prática conhecida por "rachadinha". Outros dois servidores também foram denunciados e condenados a 13 anos de prisão, cada. Temponi terá que devolver R$ 105 mil aos cofres públicos, enquanto seus assessores R$ 61 mil e R$ 13 mil. Uma multa foi determinada ainda como dano moral ao município, no valor de R$ 1 milhão para os três.

Madonna: Comlurb deu show

Após o show da Madonna levar 1,6 milhão de pessoas à Praia de Copacabana, foi a vez do trabalho dos 1.518 garis da Comlurb, divididos em três turnos de trabalho, que retiraram 287 toneladas de resíduos da região, incluindo a praia e o entorno. Além disso, equipes de fiscais do Lixo Zero aplicaram 27 multas por descarte irregular de pequenos resíduos e publicidade irregular.

Depois de Madonna, rock se volta para Rita Lee

A rainha do rock nacional Rita Lee receberá homenagem em dose dupla no Sebo Baratos da Ribeiro (Rua Dezenove de Fevereiro, 90, Botafogo). A promessa é de festão para comemorar o legado de Rita. O dia em que fará um ano de sua partida vai marcar o relançamento do Rita Lee Mora ao Lado – Uma Biografia Alucinada da Rainha do Rock, de Henrique Bartsch (2006) e Mel Lisboa (2024), e da Discobiografia Mutante, de Chris Fuscaldo com texto de orelha assinado por Charles Gavin.

PICADINHO

Racismo Ambiental é tema de curso online da Escola de Comunicação Antirracista. Inscrições estão abertas no site da escola e aulas começam amanhã (8).



Pesquisadora Joana Siqueira lança, no sábado (11), livro "O abrir do ventre em um mundo prisão - relatos da maternidade na pandemia", escrito durante o confinamento da covid-19.



MPRJ firma Termo de Ajustamento de Conduta com rede de cinemas Cinemark determinando instalação de assentos para pessoas obesas. Rede obedecerá a um cronograma de 180 dias para conclusão da disponibilização e instalação dos assentos.