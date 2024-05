Publicado 05/05/2024 05:00

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, abre agenda para a discussão dos Direitos das Pessoas com Câncer. Uma das propostas que tem sido bem recebida pelas parlamentares é a realização de um Seminário ou Audiência Pública onde a sociedade pudesse se fazer representar e partifcipar com perguntas. A organização assegurou que grandes nomes, já contatatos, estarão presentes, inclusive dois ex-ministros da Saúde que integraram os governos Lula e Bolsonaro. A ideia é criar um consenso suprapartidário, dada a importância humana do tema, e se discutir uma nova legislação favorável à vida e à saúde, sem paixões políticas. Os envolvidos na iniciativa vão convidar também a secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Claudia Mello, e o da capital, Daniel Soranz.

Esquerda de Niterói se movimenta

Talíria Petrone é pré-candidata à Prefeitura de Niterói - Divulgação/Joy Dornelles

Discreto, mas trabalhando nos bastidores, o ex-deputado federal do PSB Alessandro Molon reapareceu e declarou apoio à pré-candidatura de Talíria Petrone, do PSOL, à prefeitura de Niterói. A deputada federal teve quase 200 mil votos. Ela recebeu também o apoio dos deputados estaduais Carlos Minc e Flávio Serafini, e das presidentes municipais do PSB e PSOL, Nadine Borges e Carol Leite, respectivamente. "Talíria será uma grande prefeita. Vai fazer uma bela gestão e mostrar para a gente o quanto Niterói pode avançar. Vamos tirar o bolsonarismo do segundo turno", declara Molon.

Políticas públicas para pessoas com deficiência

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio promove, nesta segunda-feira (6), no Museu do Amanhã, evento para divulgar políticas públicas implementadas. Nos últimos três anos, a secretaria dobrou a quantidade de pessoas com deficiência assistidas nos Centros de Referência e assumiu a administração da rede conveniada do SUAS.

Vereadora questiona verbas do esporte

A equipe que assessora a vereadora Teresa Bergher (PSDB) identificou no Diário Oficial que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer destinou R$ 80 mil de patrocínio à Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro - AMAERJ , para realização do 1º Torneio Nacional de Beach Tennis AMB/AMAERJ. "Enquanto isso, as Vilas Olímpicas estão caindo aos pedaços. Não dá para entender estas prioridades", provoca Bergher.

Com meta de recolhimento de 200 bolsas de sangue, Centro Universitário IBMR e Hemorio se unem para realizar campanha “Juntos pela Vida”. Ação acontece no dia 7, na unidade Barra; e dia 10, na unidade Catete.



Festival Rio Diversidade 2024, no Museu de Arte do Rio – MAR, dia 21, terá entre os convidados o estilista Carlos Tufvesson, coordenador da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio, e apresentação musical do Coro LGBTQIA+ da Rocinha.



Em maio o Madureira Shopping tem oficinas criativas, show de mágica e teatro infantil no "Domingo com a Maduzinha".