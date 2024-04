Publicado 30/04/2024 05:00

O julgamento do deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil) por violência política de gênero, contra a vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL), foi marcado pelo TRE-RJ para quinta-feira (2). O relator, desembargador Peterson Simão, votou favoravelmente à condenação que, caso ocorra, será a primeira deste tipo no país. A revisora pediu vista e, agora, o processo volta à pauta da Corte. Mulher trans, Briolly foi a vereadora mais votada da capital do antigo estado do Rio de Janeiro, a quem o deputado qualificou como "boizebu" e "aberração da natureza", durante sessão da Alerj em 2022. O relator pede conversão da pena de reclusão de um ano e quatro meses em prestação de serviços à comunidade LGBTQIAP+, e multa de 70 salários-mínimos. Amorim é pré-candidato à Prefeitura do Rio.

Ferreirinha: "Rio tem mais de 40 mil professores"

Secretário Renan Ferreirinha disse que base docente ampliou - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Em entrevista com um dos pré-candidatos à prefeitura do Rio, formulamos pergunta sobre o número de integrantes que compõem o quadro funcional de professores da rede ensino do Rio. Diferentemente do que informamos, o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, alertou que "não há déficit de professores na rede municipal de ensino. Desde o início desta gestão do prefeito Eduardo Paes, priorizamos essa pauta e atingimos as marcas de 7 mil novos professores e 12 mil docentes ofertando hora extra. Esse reforço não só ampliou a base docente, que conta com mais de 40 mil professores, mas também reiterou o compromisso com a qualidade e a abrangência do ensino oferecido nas 1556 escolas municipais cariocas, a maior rede municipal da América Latina".

Educação de jovens e adultos

A Comissão de Educação da Câmara do Rio se reúne, hoje (30), em audiência pública, para debater a Educação de Jovens e Adultos. "Para garantir que esse direito seja efetivamente atendido, é essencial que realizemos um diagnóstico minucioso da atual situação do programa em nosso município”, disse o vereador Marcio Santos (PV), presidente do colegiado.

Pessoas com deficiência x Planos de saúde

Hoje (30), famílias de pessoas com deficiência se reúnem em frente ao Ministério Público para protestar pela agilidade na execução de decisões judiciais e cumprimento de contratos de planos de saúde. A pedido do deputado Fred Pacheco, que preside a Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, foi solicitada instauração de CPI para investigar o não cumprimento das ordens judiciais.

PICADINHO

Secretaria Municipal de Saúde do Rio está com ponto de vacinação contra a gripe no Aeroporto Internacional do Galeão, das 8h às 16h, de segunda-feira a sábado, até o dia 2 de maio, na área de desembarque A do Terminal 2.



Mostra com filmes mais marcantes da carreira do ator Al Pacino segue em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro até 6 de maio.



Com mais de 60 atrações, festival de dança O Corpo Negro, do Sesc RJ, chega a 9 cidades do estado com programação até dia 31 de maio: Rio, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Barra Mansa, Volta Redonda, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis.