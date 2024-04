Publicado 29/04/2024 12:05

Em entrevista com um dos pré-candidatos à prefeitura do Rio, formulamos pergunta sobre o número de integrantes que compõem o quadro funcional de professores da rede ensino do Rio. Diferentemente do que informamos, o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, alertou que "não há déficit de professores na rede municipal de ensino. Desde o início desta gestão do prefeito Eduardo Paes, priorizamos essa pauta e atingimos as marcas de 7 mil novos professores e 12 mil docentes ofertando hora extra. Esse reforço não só ampliou a base docente, que conta com mais de 40 mil professores, mas também reiterou o compromisso com a qualidade e a abrangência do ensino oferecido nas 1556 escolas municipais cariocas, a maior rede municipal da América Latina".