A Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Com Autismo, da Alerj, realizou audiência pública para debater a rejeição de matrículas para crianças autistas em escolas particulares. "Negar vaga ou matrícula para um aluno com TEA em uma escola particular tanto viola os princípios constitucionais e legais que garantem a igualdade de acesso à educação, quanto contraria os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em favor dos direitos das pessoas com deficiência. Nosso dever, na Alerj, é fiscalizar para que as leis sejam cumpridas, é o que estamos fazendo. Além disso, estou propondo medidas de conscientização e apoio às instituições que querem se adequar e cumprir essas leis", disse a deputada Carla Machado (PT), coordenadora do colegiado.

Bondes de Santa Teresa recebem novos trilhos

As obras do centenário sistema de bondes de Santa Teresa estão avançando. Nos últimos dias, os novos trilhos do Ramal Paula Mattos, com extensão de 480 metros, começaram a ser fixados. A conclusão da instalação das peças, chegando até o Posto de Saúde de Santa Teresa, está prevista para o final de maio. A substituição dos antigos trilhos de ferro vai garantir a modernização do trecho, além de aprimorar a segurança dos passageiros e a performance dos tradicionais bondes.

Eleita Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados

A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados (Cespo) elegeu Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, para ser seu segundo vice-presidente. Ele é idealizador e presidente da Frente Parlamentar Pela Modernização do Futebol, criada em 2023 com apoio de mais de 200 deputados e senadores.

Falta pouco para fechar

Nos corredores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não se fala outra coisa. O babado forte é que o deputado estadual Dr. Deodalto (PL) pode compor a chapa como candidato a vice-prefeito de Marcio Canela, em Belford Roxo. E que falta pouco para o martelo ser batido.

PICADINHO

A Escola Fábrica de Atores apresenta, hoje (28), às 19h, na Sala Amir Haddad, o espetáculo Burburinho, de Sarah Christina Carvalho. A entrada é franca.



2ª edição do prêmio Mérito Social da Associação Filantrópica Arte Salva Vidas será realizado no dia 28 de junho. Membros da sociedade civil, empresas e representantes políticos terão suas iniciativas reconhecidas.



Diretor-dramaturgo e jornalista Luiz Felipe Reis estreia "Deserto", inspirado na obra-vida do poeta chileno Roberto Bolaño, na próxima quinta (2), no Futuros - Arte e Tecnologia, no Flamengo.