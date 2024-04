Publicado 27/04/2024 05:00

Cresceu muito o número de mulheres atacadas por homens no estado do Rio de Janeiro. Uma iniciativa tornou-se a esperança de vida para quem precisa de proteção. Servidoras públicas que forem vítimas de violência doméstica e familiar e tiverem deferida medida protetiva de urgência terão asseguradas a transferência para outra unidade de serviço público. A determinação é do Projeto de Lei 1.769/19, da deputada Zeidan (PT), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão. A transferência se dará a pedido da servidora e para local que atenda o melhor interesse, sendo justificado com a medida protetiva de urgência. O pedido será através de ofício de autoridade hierárquica superior após o respectivo processo administrativo sigiloso e não haverá publicidade.

Vizinha Faladeira: justa homenagem

Vizinha Faladeira recebe Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto. - Divulgação/Assessoria Marcio Ribeiro

Vizinha Faladeira recebe Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto.Divulgação/Assessoria Marcio Ribeiro

Vizinha Faladeira é homenageada com Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa, por meio do vereador Marcio Ribeiro, ressalta o importante papel desempenhado pela agremiação ao longo de sua trajetória. "A Vizinha Faladeira, uma das primeiras escolas de samba do Brasil, é fundamental para a história e a cultura do Carnaval carioca. A escola também é responsável por movimentar a economia local, gerando empregos e oportunidades para a comunidade", disse o parlamentar.

Marina Silva em Petrópolis

O deputado estadual Yuri Moura esteve em Brasília esta semana, como presidente estadual da federação Psol-Rede, articulando repasse de verbas para o município de Petrópolis. Um dos encontros foi com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Na pauta, claro, projetos ambientais e uma visita de Marina à Cidade Imperial já no próximo mês de junho.

Proteção policial: Delegacia especializada

Foi sancionada pelo governador Cláudio Castro lei que pode criar Delegacia Especializada de Investigação de Mortes de Agentes de Segurança Pública, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB). "Dentre os principais motivos de mortes de agentes está o reconhecimento dos policiais fora do horário de serviço, um fato alarmante e que transforma a vida deles em um permanente estado de alerta, prejudicando o tempo que poderiam passar com a família ou em outras atividades", disse o parlamentar.

PICADINHO

Advogada Débora Pontes realiza palestra no evento “Conversando sobre Poder: Mulheres que constroem pontes”, hoje (27), às 9h, no auditório da FIURJ.

Jornalistas Chico Otávio e Isabela Palmeira lançam livro "Queda livre - A história de Glaidson e Mirelis, faraós dos bitcoins", na Livraria da Travessa - Botafogo, na próxima terça-feira (30), às 19h.

ONG Bichinho Feliz e Karla de Lucas, radialista da Tupi, realizam campanha de adoção de cães e gatos, no Shopping dos Peixinhos, em Madureira, hoje (27), a partir das 10h.