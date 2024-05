Show da Madonna hoje à noite deixou o Rio com cara de Réveillon - Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2024 05:00

Hoje Madonna sobe ao palco na praia de Copacabana para o que é considerado o maior show de sua carreira, com expectativa de 1,5 milhão de pessoas. A última pesquisa divulgada na quinta-feira (2) pelo HotéisRio mostra que a média de ocupação em Copacabana/Leme está em 95,95%; enquanto a cidade também tem uma média alta de 83,72%. O Procon-RJ já está com ações, com orientações a turistas que chegaram pelos dois aeroportos da cidade, além de fiscalização de quiosques e hotéis, com direito a plantão das 10h às 19h. "A orla do Rio disponibiliza nutricionista regularmente para as orientações dos quiosques", explicou a diretora de fiscalização do Procon-RJ, Elisa Freitas. Mas quando Madonna se despedir do palco deixará para trás uma polêmica política: "O poder público deveria ou não ter investido dinheiro do contribuinte neste espetáculo"? Tem pré-candidato que garante que irá levar o tema até o dia das eleições, uma vez que a Prefeitura investiu R$ 10 milhões. No entanto, a expectativa é que a passagem de Madonna movimente a economia carioca em R$ 300 milhões

Novas leis voltadas a animais domésticos

Morte de cachorro Joca acendeu sinal de alerta para novas leis.Reprodução / Instagram

Depois da morte do cachorro Joca e do ataque de pitbulls à escritora Roseana Murray, a Comissão e Constituição e Justiça da Alerj vai realizar audiência pública para desenvolver um novo conjunto de leis destinados a animais domésticos. "Já temos leis vigentes, mas esses episódios nos mostram que podem estar sendo insuficientes. Precisamos ouvir da sociedade o que está faltando, se é fiscalização mais rigorosa, se é mais clareza nas leis e regulamentos", disse o deputado Rodrigo Amorim (União Brasil), presidente da CCJ.

Honraria em festival Amor e Fé

O deputado federal Pastor Henrique Vieira vai receber medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara do Rio. A homenagem será concedida pelo vereador William Siri. A cerimônia acontece hoje (4) durante o festival Amor e Fé, evento que marca a luta contra a intolerância religiosa e terá diversas apresentações culturais, exposições e rodas de conversa.

CPI "bomba relógio"

Cinquenta e quatro parlamentares da Alerj assinaram documento em favor da criação da CPI da Transparência. O autor da proposta, deputado Alan Lopes (PL), será o presidente da Comissão. O objetivo principal é investigar possíveis irregularidades na aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI), também conhecida como Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, bem como em questões relacionadas à transparência governamental.

PICADINHO

Associação Filantrópica Arte Salva Vidas em conjunto com CIEE realiza feira com oportunidades de emprego para jovens entre 14 e 21 anos, na segunda-feira (6), na sede da ONG, no Caju, às 10h.



Diretor do Hospital Icaraí, Leonardo Cordeiro apresentará trabalhos científicos no XXI Simpósio Internacional de Fisioterapia Cardiopulmonar e de Terapia Intensiva, em junho.



UniRio e Promacom promovem, hoje (4), o 1° Fórum do Laboratório de Políticas Públicas de Cultura e Educação de São Gonçalo, no Colubandê.