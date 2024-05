Publicado 03/05/2024 05:00

Os deputados estaduais multiplicaram o número de propostas que atendem pessoas com algum tipo de deficiência. É o caso do projeto de autoria do deputado Júlio Rocha (Agir). Quem for identificado com Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL) poderá ser considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, tendo acesso aos direitos e benefícios que constam em leis vigentes. Segundo a proposta, os planos de saúde não poderão limitar consultas e sessões de atendimento multidisciplinar à pessoa com TDL e elas poderão, inclusive, ter prioridade de atendimento em unidades de saúde. Entre os benefícios garantidos à pessoa com deficiência que poderá ser estendido às pessoas com TDL estão a reserva de 2% a 5% das vagas de emprego em empresas com mais de cem funcionários, conforme consta na Lei 8.213/91.

Menos resídios nos aterros sanitários

Ação do Instituto Fecomércio diminuiu resíduos em aterros sanitários. - DIVULGAÇÃO

Instituto Fecomércio de Sustentabilidade recolheu mais de 37 toneladas de recicláveis em um ano, de fevereiro de 2023 a janeiro deste ano. Foram mais de 1,11 milhão de embalagens recicláveis recolhidas pelos equipamentos Retorna Machine e por coletas volantes em todo o estado do Rio de Janeiro. Os resíduos encaminhados para reciclagem garantiram redução de mais de 135 mil de metros cúbicos em aterros sanitários.

Show da Madonna com segurança reforçada

Com o show da Madonna em Copacabana amanhã (4), 1.500 agentes da Polícia Civil estão mobilizados desde o feriado (1º) para o plano de segurança montado pelo governo do Estado. "Nossas equipes estarão reforçadas na Zona Sul e no Centro, além dos principais pontos de chegada ao Rio", disse o delegado Marcus Amim, secretário de Polícia Civil.

Mais tempo para licença maternidade

Projeto de lei da deputada Renata Souza (PSOL) pode estender a licença maternidade das parlamentares estaduais. Elas poderão ter direito à licença maternidade com duração de 180 dias, prorrogável em caso de aleitamento materno, por, no mínimo, mais 30 dias, estendendo-se por, no máximo, até 90 dias.

PICADINHO

Levantamento da Associação de Supermercado do Estado do Rio de Janeiro revelou que supermercadistas de Copacabana esperam aumento de 18% nas vendas, com show da Madonna.



Exposição "Arquivo Ana Botafogo: Recortes em Destaque", fica em cartaz na Biblioteca Parque Estadual (BPE), no Centro do Rio, até o dia 24, gratuitamente.



Audiência pública convocada pela Comissão de Transportes da Câmara Municipal para debater regularização da feira de Acari e seu impacto viário é adiada.