Publicado 02/05/2024 05:00

A Câmara de Vereadores de Queimados vota hoje (2) o afastamento em definitivo do vereador Elerson Leandro Alves (PMB). O parlamentar chegou a perder suas funções e também a presidência da Casa, em 2023. Ao todo, três Comissões Processantes foram instauradas para investigar o vereador, uma delas por suspeita de nepotismo, já que o então presidente da Câmara nomeou a sobrinha da sua esposa para o cargo de assessora parlamentar. Outra Comissão trata do não cumprimento do prazo estabelecido pela lei para apresentação das emendas ao Orçamento de 2024. Em uma terceira, o vereador responde por quebra de decoro parlamentar. Elerson está sendo investigado pelo Ministério Público por acumulação ilícita de cargo público. Alem de presidir a Câmara, o vereador também recebia vencimentos como servidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RJ), cedido à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o que é vedado por lei.

Descontão para hoteleiros de Cabo Frio

Turismo em Cabo Frio será beneficiado. - João Víctor Oliveira

Turismo em Cabo Frio será beneficiado.João Víctor Oliveira

A partir de 2025, empreendimentos hoteleiros de Cabo Frio terão 40% de desconto no IPTU. O benefício, que já é aplicado na capital fluminense há mais de 10 anos, promete impulsionar transformações nos meios de hospedagem e no setor de turismo do município. "Será um incentivo fundamental para o desenvolvimento da economia local, baseada no turismo, segmento no qual os meios de hospedagens são essenciais, inclusive na geração de renda e postos de trabalho", disse o presidente da ABIH-RJ, Paulo Michel.

Mulheres querem ampliar poder

O nome da advogada e defensora de direitos humanos Renata Lira (PSOL) tem ganhado força em Niterói para a disputa na Câmara Municipal. Lira tem apoio das deputadas Renata Souza e Taliria Petrone, do mesmo partido. Principal bandeira é a ampliação do número de mulheres no poder. Na Câmara de Niterói, atualmente, apenas Benny Briolli ocupa vaga.

Práticas sustentáveis em supermercado

A rede de Supermercados Guanabara inaugura este mês a primeira loja no Tanque, Zona Oeste do Rio. A nova unidade terá medidas voltadas para sustentabilidade, como coleta seletiva de óleos de origens vegetal e animal. Além disso, paredes de vidro com protetor térmico e a iluminação toda em LED diminuirão o consumo de energia em até 15%.

PICADINHO

Prefeitura e Concessionária Águas do Rio instalam placas informativas no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Iniciativa do biólogo Mário Moscatelli visa educar sobre cuidado com as margens da Lagoa.



Trabalhos de alunos da Escola de Fotografia Popular do Imagens do Povo, programa da instituição Observatório de Favelas, ficam expostos no saguão do Palácio Pedro Ernesto até a próxima sexta-feira (3).



Quarta Edição da Expedição 21, que reúne 18 jovens e adultos com síndrome de down em uma casa, será realizada na Barra da Tijuca, no RJ, no período de 15 a 17 de maio.