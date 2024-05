Publicado 01/05/2024 05:00

Todos os anos, o Primeiro de Maio é comemorado com festas e homenagens em todo o país. E este ano não será diferente. O secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes, anunciou que, além dos shows já contratados e dos artistas que se apresentarão ao carioca sem cobrança de ingresso, também serão oferecidos cursos profissionalizantes para quem queira se qualificar. "Este ano, vamos oferecer o dobro de atendimentos". Durante o Festival do Trabalhador, que vai ser realizado no Parque Madureira, haverá ainda encaminhamento de vagas de emprego e serviços do INSS. Para a diversão de hoje, o festival terá shows do Fundo de Quintal, grupo Clareou e encerrará com a bateria da escola de samba Império Serrano.

Maracanãzinho recebe competição de crossfit

Palco histórico de jogos, o Maracanãzinho vai sediar uma competição inédita de crossfit, o Maraca Games 2024, no próximo fim de semana, dias 4 e 5 de maio. O objetivo dos organizadores é mostrar que o esporte é para todos, incentivando a prática como promoção de saúde. O evento tem apoio da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e Governo do Estado, através das secretarias de Esporte e de Turismo. A entrada é gratuita, basta levar 2 kg de alimento não perecível.

Pontos turísticos no Maio Amarelo

O Cristo Redentor, a Câmara dos Vereadores, a sede do Detran.RJ, a Roda Gigante Yup Star e os Arcos da Lapa serão alguns dos pontos turísticos que ficarão iluminados de amarelo na noite de amanhã (2) para celebrar o Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito.

Cuidadores lutam por direitos

As deputadas federais do Rio Talíria Petrone (PSOL) e Soraya Santos (PL) são algumas das parlamentares que protocolaram na Mesa Diretora da Câmara Federal a Proposta de Emenda à Constituição nº 14 (PEC 14/2024), que inclui os cuidados como direito social no artigo 6º da Constituição Federal. A PEC representa avanço significativo na garantia de direitos para cuidadores.

PICADINHO

Livro "Associação Brasileira de Imprensa - uma história não contada", de Jansen Oliveira, será lançado na próxima sexta-feira (3), às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.



Centro Universitário IBMR oferece serviço gratuito, nas unidades de Botafogo e Barra, para quem precisa declarar Imposto de Renda.

No próximo dia 5 de maio, a PróOnco Mulher, em parceria com a Oncomed e a Med.Co, realiza em Niterói, a partir das 9h, caminhada gratuita voltada para as mulheres. Foram mais de 1.600 inscrições.